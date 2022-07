Grundschulsanierung bleibt Option für Miltenberg

Bürgermeister Kahlert stellt sich kritischen Fragen

Miltenberg 05.07.2022 - 18:28 Uhr 3 Min.

Ein großes, geschlossenes Schulgelände mit großzügigem Pausenhof und weiteren Sport- und Freiflächen - das schätzen Schüler, Lehrer und Eltern an der bestehenden Grundschule besonders. Foto: Anna Salmen-Legler

Kahlert musste sich viele sehr kritische Fragen anhören und sah sich mit einer klaren Forderung konfrontiert: Die Schule soll an ihrem jetzigen Standort bleiben.

»Wir wollen die Sanierung - in einem Rahmen, der für die Stadt tragbar ist«, sagte Jürgen Legler, der selbst einmal Lehrer an der Grundschule war und sich in der Elterninitiative engagiert. Die in dem Satz enthaltene Gesprächs- und Kompromissbereitschaft nutzte Miltenbergs Bürgermeister, um seinerseits zu versprechen: »Ich gehe nicht über den Willen der Bürger hinweg. Lassen Sie uns das gemeinsam entwickeln.«

Kahlert: Nur Ruhepause

Kahlert versicherte, dass er dem Projekt Grundschule nur eine »Ruhepause« verordnet habe und dass die begonnene Suche nach alternativen Standorten keine Entscheidung gegen das bestehende Grundschulgelände sei. Die 2017 begonnenen Planungen der Generalsanierung und der Erweiterungsbauten könnten wiederaufgenommen werden, sagte er auf konkrete Nachfrage: »Wir haben keinen Vertrag gekündigt. Wir können es auch weiterlaufen lassen.«

Allerdings nicht ohne gravierende Änderungen, stellte Kahlert klar, der das Projekt von seinem Vorgänger übernommen hatte. Seit der Vergabe der Planung an den Sieger des Architektenwettbewerbs, das Miltenberger Architekturbüro Knapp Kubitza, sind die Verhandlungen mit der Regierung von Unterfranken über die Förderung nicht zu einem Abschluss gekommen. »Es gab und gibt bis heute kein genehmigtes Raumprogramm«, beschrieb Kahlert ein entscheidendes Versäumnis und nannte erstmals eine Zahl: Von den 4700 Quadratmetern Grundfläche der ersten Planung habe die Regierung nur 2400 als »förderfähig« angesehen. Damit hätte die Stadt neben ihrem Eigenanteil an der geförderten Hälfte die zweite Hälfte des Baus ohne jeden Zuschuss finanzieren müssen.

»Das Projekt war von Anfang an falsch dimensioniert«, so Kahlert weiter. Schon bei seinem Amtsantritt habe er deswegen ein »ungutes Gefühl« gehabt, trotz der 2019 begonnenen Umplanungen. Die lange Bauzeit von insgesamt neun Jahren unter laufendem Schulbetrieb und die schwierige Finanzlage hätten ihn deshalb bewogen, noch einmal einen Neubau und alternative Standorte zu prüfen. »Das war aber keine einsame Entscheidung des Bürgermeisters, sondern ein Beschluss des Stadtrats«, so Kahlert weiter.

Zu dieser Rückschau und Begründung musste sich Kahlert allerdings vorhalten lassen, dass die Standortfrage bereits vor dem Architektenwettbewerb vom damaligen Stadtrat geprüft und die Entscheidung für das bestehende Gelände gefallen sei.

»Nicht mit offenen Karten«

Er spiele »nicht mit offenen Karten«, lautete ein weiterer Vorwurf, weil der Stadtrat Ende April beschlossen hatte, für den Schönbornring in Miltenberg-Nord einen Bebauungsplan für den Neubau einer Grundschule aufzustellen. Kahlert bestritt, dass er den Neubau im Stadtteil Nord favorisiere: »Das Einzige, was ich möchte, ist, dass man jetzt dieses Ding endlich voranbringt.«

Den Blick nach vorne gerichtet haben die Fraktionen des Stadtrats. Sie haben Zahlen und Fakten angefordert, um die Vor- und Nachteile der Alternativstandorte, aber auch die Kosten von Sanierung oder Neubau abwägen zu können. Bislang stehen 19 Millionen Euro für Generalsanierung und Erweiterung der bestehenden Grundschule im Raum. Für einen Neubau gibt es noch keine Zahl.

Auf dessen Kosten müssen noch die bisherigen Zahlungen an Architekt und Fachplaner draufgeschlagen werden, die verloren sind, wenn das Projekt ganz neu aufgesetzt wird. Die Frage des nach eigener Einschätzung »durchschnittlich schlecht informierten« Bürgers Markus Breunig, wie viel Geld dafür bereits ausgegeben wurde, konnte Kahlert nicht beantworten. Zur Sonderbürgerversammlung am 19. Juli will er die Antwort nachliefern.

Erfüllen soll die Stadtverwaltung an diesem Abend auch eine zweite, von Daniela Sommer ausgesprochene Erwartung: »Wir wollen wissen, wann die Ruhephase endet, was geprüft werden soll und was das kostet.« Vor allem aber wollten Eltern, Schüler und Lehrer einen Fahrplan, wann es weitergeht. »Geplant wird schon viel zu lange«, war an diesem Abend mehrfach zu hören.

Zum Beginn der Bürgerversammlung hatte Kahlert in einen straffen Rück- und Ausblick die wichtigsten Projekte der Kreisstadt vorgestellt (siehe Zahlen und Fakten).

bSonderbürgerversammlung zur Grundschule: Dienstag, 19. Juli, 19 Uhr, in der Grundschulturnhalle. Zuvor kann ab 17 Uhr die Schulebesichtigt werden.

GEORG KÜMMEL

Zahlen und Fakten: Laufende Projekte und neue Vorhaben Kindergarten: Die dreijährige Generalsanierung des städtischen Kindergartens Pusteblume ist abgeschlossen. Von den Kosten in Höhe von 3,1 Millionen Euro musste die Stadt zwei Millionen Euro selbst aufbringen. Kindertagesstätte und Familienzentrum: Der Neubau im Klostergarten steht vor der Einweihung. Drei Kindergarten- und drei Krippengruppen finden hier Platz. Von den Kosten in Höhe von 7,8 Millionen Euro entfallen auf die Stadt 2,8 Millionen Euro. Bahnunterführung: Die Verbesserungen an der Unterführung sind Beitrag der Stadt zum barrierefreien Bahnhof. Die Arbeiten haben 560.000 Euro gekostet und werden in diesem Jahr abgeschlossen. Die staatlichen Zuschüsse waren mit 450.000 Euro sehr hoch. Radweg: Schneller und sicherer kommen Radler bald von Miltenberg nach Kleinheubach. Der Brückenschlag über die Mud macht den neuen Radweg 2,2 Millionen Euro teuer. Fördergelder gab's in Höhe von 1,1 Millionen Euro. In einem zweiten Bauabschnitt folgen zum Jahresende noch die Beleuchtung und eine neue Fahrbahndecke für den Altstadtweg. Mildenburg: Der Erhalt des historischen Erbes kommt die Stadt teuer zu stehen. Für 1,9 Millionen Euro wird ein zweiter Abschnitt der Burgmauern saniert. Mit 1,5 Millionen Euro Zuschuss hilft der Staat kräftig mit. ()