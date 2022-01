Grundschule Dorf-/Stadtprozelten ist jetzt offiziell Naturpark-Schule

Grundschule Dorf-/Stadtprozelten jetzt "Naturpark-Schule" (von links): BNaturpark-Geschäftsführer Oliver Kaiser, Bürgermeisterin Elisabeth Steger (Dorfprozelten), Rektor Thomas Weigel, Zweiter Naturpark-Vorsitzender Thomas Zöller und Bürgermeister Rainer Kroth (Stadtprozelten).

In einer coronabedingt kleinen Feierstunde am Mittwoch überreichte der Zweite Vorsitzende des Naturparks Spessart, Thomas Zöller, die Zertifizierungsurkunde an Rektor Thomas Weigel. Bürgermeisterin Elisabeth Steger bedankte sich dafür auch im Namen ihres Amtskollegen Rainer Kroth aus Stadtprozelten. Die Feier wurde durch die vierte Klasse der Schule mit einem Lied mitgestaltet, die zur Urkunde gehörende Plakette in der Aula der Schule enthüllt.

Schon im Juni 2001 hatte die Schule eine Kooperationsvereinbarung mit dem Naturpark Spessart unterzeichnet. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, den Schülern im Rahmen der Umweltbildung Lerninhalte, die für ihren Heimatort und den Spessart wichtig sind, unter Berücksichtigung des Lehrplans zu vermitteln. Auch Themen wie »regionale Kultur und Handwerk« und »Land- und Forstwirtschaft« sollen an Projekttagen behandelt werden. Außerschulische Lernorte spielen dabei eine wichtige Rolle. So wurden im Sommer 2021 Themen wie Wald, Wiese, Hecke und Wasser mit entsprechenden Aktionstagen behandelt. Die Exkursionstage werden sowohl von Rangern des Naturparks Spessart als auch von außerschulischen Projektpartnern begleitet. In diesem Jahr stünden unter anderem die Themen Sandstein und Weinbau auf dem Aktionstagprogramm, kündigte Rektor Weigel an.

Die Idee einer Umweltbildung an Schulen in enger Zusammenarbeit mit Naturparkverwaltungen wurde vor einigen Jahren in Österreich entwickelt. Zur ersten offiziellen Naturparkschule in Deutschland wurde vor über zehn Jahren die Naturpark-Spessart-Grundschule in Partenstein ernannt. Bundesweit gibt es inzwischen über 130 Naturpark-Schulen.

Werner Rodenfels