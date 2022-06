Grundschul-Neubau findet keine Anhänger

Bauprojekt: 40 Personen diskutieren am Stammtisch von Miltenberger SPD und Grünen über Standortfrage

Miltenberg 28.06.2022 - 10:00 Uhr 2 Min.

Zwar war der Stammtisch von SPD und Grünen zu diesem Thema in der vergangenen Woche nicht repräsentativ, aber unter den Besuchern fand sich kein Befürworter des Alternativstandorts. Das zumindest war laut Pressemitteilung der Veranstalter der Tenor aller Wortmeldungen.

Das enorme Interesse hatte die Initiatoren überrascht. Trotz großer Hitze diskutierten am vergangenen Donnerstag 40 Personen - überwiegend Eltern - ob die bisherige Grundschule saniert und erweitert oder auf einem freien Grundstück am Schönbornring in Nord ein kompletter Neubau errichtet werden sollte.

Eltern wollen Idee stoppen

Das Meinungsbild, war am Ende des von Sabine Balleier (SPD) und Sabine Stellrecht-Schmidt (Grüne) moderierten Abends deutlich: Niemand sprach sich für einen Neubau in Nord aus. Im Gegenteil: »Wir alle hier würden diese Idee gerne stoppen«, erklärte eine Mutter.

Die Hauptargumente, die in der zweieinhalbstündigen Diskussion zur Sprache kamen, fassen Grüne und SPD in ihrer Pressemitteilung so zusammen: das hohe Verkehrsaufkommen in Nord und die Gefahren für den Schulweg, Lage und Bausubstanz der derzeitigen Grundschule sowie die Zeit und das Geld, die bereits in die Planung der Sanierung geflossen sind.

Sorgen bereitet den Eltern bei einem Neubau in Nord das gesamte Umfeld: Sie verwiesen auf die jetzt schon vielen Autos, die Bahn und die Betriebe in der Nähe, insbesondere die Fripa mit hohem Lastwagen-Aufkommen. »Ich habe da wirklich große Angst«, hieß es aus der Runde. Und: »Ich würde mein Kind da nicht laufen lassen.«

Cornelius Faust (Liberale Miltenberger), der wie Carl-Ulrich Schmid (ÖDP) als Stadtratsmitglied an der Diskussion teilnahm, verwies darauf, dass der neue Anschluss an die Umgehungsstraße in Nord (Knoten 3) nun tatsächlich gebaut werde und Entlastung bringe, dass aber auch ein gesicherter Bahnübergang am Schönbornring zwingend notwendig sei. Die Eltern befürchten dennoch, dass die Verkehrssituation »zu einer Katastrophe« werden könnte.

Im derzeitigen Standort der Grundschule sahen die Diskussionsteilnehmer hingegen viele Vorteile: die »behütete« Lage im Wohngebiet, das große Grundstück, und die besondere Aufteilung in verschiedene Häuser. Diese lasse auch eine schrittweise Sanierung in kleinen Abschnitten zu, die der Stadt die Finanzierung in Zeiten explodierender Bau- und Energiekosten erleichtere.

Flair und Geschichte

»Die Schule hat Flair, sie hat eine Geschichte - wie die Stadt«, erklärte ein Vater und Lehrer. Kritisiert wurde, dass bislang Überlegungen zur Nachnutzung des alten Gebäudes im Falle eines Neubaus fehlen.

SPD-Kreisrat und Bauingenieur Karlheinz Paulus sagte, der Denkmalschutz stehe einer Sanierung nach seiner Erfahrung nicht entgegen: »Das Denkmalamt will die Gebäude erhalten und ist da mehr zu Kompromissen bereit als früher.« Die hohen Förderungen überstiegen in den meisten Fällen die Mehrkosten.

Eine Gefahr hoher Kosten sahen einige Beteiligte darin, dass das Neubau-Grundstück am Schönbornring als Biotop gelte und feucht sei. Dies mache eine Gründung von Bauten auf Pfählen erforderlich. »Das könnte die Neubaukosten tatsächlich deutlich in die Höhe treiben«, meinte Sabine Stellrecht-Schmidt.

Der ehemalige ÖDP-Stadtrat Günther Vogt, der an den Beratungen zur Sanierung beteiligt war, schätzte, dass bisher bereits ein bis zwei Millionen Euro in Planung und Vorbereitung geflossen seien. Unverständnis äußerte er zu den Genehmigungsschwierigkeiten des Raumprogramms bei der Regierung von Unterfranken: »Beim Architektenwettbewerb saß ein Vertreter der Regierung mit im Preisgericht«, sagte er.

Carl-Ulrich Schmid schlug den Teilnehmenden des Stammtischs schließlich vor, ihre Bedenken auch in der Bürgerversammlung am Montag, 4. Juli, noch einmal vorzubringen.

Alle teilnehmenden Stadträte kündigten an, die Argumente aus der Runde mit in die Diskussionen im Stadtrat zu nehmen.

