Grundschüler malen ihre Mensaräume aus

Kunstprojekt »Meereswelt und »Urwald« in Erlenbach

Erlenbach a.Main 13.05.2022 - 13:08 Uhr < 1 Min.

Im Rahmen des Projektes "Kunstgrundschule" gestalteten die Schüler der Erlenbacher Dr.-Vits-Grundschule ihre Mensaräume neu.

Wie Kunstpädagogin Christiane Leuner mitteilt, gibt es in ganz Bayern sieben Kunstgrundschulen, die vom Kultusministerium gefördert werden. Vorgabe ist, dass die Schulen in vier aufeinanderfolgenden Jahren den Schwerpunkt Kunst mit besonderen Projekten umsetzen. So legen die Erlenbacher Kinder jetzt für ihre Mensa selbst Hand an und bemalten die Wände der beiden Essräume. Der erste Raum wurde in eine Meereswelt verwandelt und der zweite, größere Raum als Urwald gestaltet.

Nach einem Einführungstag, um Entwürfe zu gestalten und die Maltechniken kennenzulernen, malten die Kinder bereits am zweiten Tag mit hochwertigen Künstler-Acrylfarben direkt auf die großen Wände. Christiane Leuner freut sich darüber, dass hier auch etwas leistungsschwächere Kinder zeigen konnten, was in ihnen steckt. Die Kinder malten in Kleingruppen unter Anleitung der Großheubacher Kunsttherapeutin und freischaffenden Künstlerin und wurden dabei von ihr individuell angeleitet, gefördert und auch gefordert. Heraus kam ein beeindruckendes Raum-Kunstwerk, auf das die Kinder, so Christiane Leuner, »zu Recht sehr stolz sind«.

Ralf Hettler