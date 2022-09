Grünes Licht für Photovoltaik-Freiflächenanlage

Gemeindevertretung: Bebauungsplanentwurf "Nördlich der Angelhofstraße" auf dem Weg

Lützelbach 27.09.2022 - 12:39 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf dieser Weidefläche neben der Landstraße L3259 zwischen Lützelwiebelsbach und Seckmauern soll ein Solarpark entstehen. Foto: Manfred Giebenhain

Ausführlicher mit dem Thema hatten sich zuvor der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Planungs- und Bauausschuss befasst. "Mit ihrer Entscheidung will die Gemeinde einen weiteren lokalen Beitrag zum Voranbringen der wichtiger denn je gewordenen Energiewende leisten", heißt es dazu in der Begründung.

Energiewende und Ackerflächenverlust

Wie Bürgermeister Uwe Olt (SPD) hat auch der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Georg Raab (ÜWG), bekräftigt, "dass dringend etwas getan werden muss", angesichts der Abhängigkeit von Energieversorgung durch Importe und den damit verbundenen Kostensteigerungen. Für die CDU-Fraktion sah dies Christian Verst vom Ortsbeirat von Seckmauern anders und begründete seine ablehnende Haltung mit dem Verlust an wertvollen Ackerflächen zur Lebensmittelproduktion.

Olt sprach "von einem ergebnisoffenen Verfahren" und ergänzte, dass mit dem Projektierer, dem Wiesbadener Unternehmen Abo Wind AG, Gespräche dahingehend liefen, dass auf der ursprünglich vorgesehenen Flächenkulisse von rund 13,5 Hektar Abstands- und Ausgleichsflächen zu berücksichtigen seien. "Der östliche Teil hat nicht so wertvollen Ackerboden", so Olt. Ausdehnung und Umfang der tatsächlichen Flächenausnutzung mit PV-Modulen seien danach entsprechend auszurichten.

Gesetzgeber gefragt

Als unbefriedigend bezeichnete der Bürgermeister die derzeit mögliche freiwillige Beteiligung der Gemeinde, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz auf 0,2 Cent pro eingespeiste Kilowattstunde begrenzt bleibe. Hier sei der Gesetzgeber dringend gefragt, nicht zuletzt hinsichtlich einer stärkeren Akzeptanz in der Bevölkerung. Wie an anderen Standorten im Odenwaldkreis plant und projektiert Abo Wind diese Anlage in Zusammenarbeit mit der Energiegenossenschaft Odenwald eG mit Sitz in Erbach. Die geplante installierte Leistung liegt nach Angaben von Abo Wind zwischen acht und zehn Megawattpiek. Bei den Flächen handelt es sich um mehrere privaten Grundstückseigentümer.

pgi

Gemeinderat Lützelbach in Kürze Lützelbach. Die Gemeindevertretung hat sich am Montag mit weiteren baurechtlichen Themen befasst. Veröffentlicht: Einstimmig brachten die Gemeindevertreter die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs "Nördlich der Angelhofstraße" im Ortsteil Seckmauern auf den Weg. In den Bebauungsplan werden die Außenbereichsflächen in einem beschleunigten Verfahren einbezogen. Der Geltungsbereich bezieht sich auf Flur 1, die Flurstücke 12/1 und 12/2 sowie Teile der Wegeparzellen Nummer 7 und 8. Angestoßen: Zur Kenntnis genommen und zur Beratung an die Fraktionen und die Ausschüsse überwiesen wurde der Rahmenplan zur künftigen Baulandentwicklung. Hierzu hat das Darmstädter Unternehmen e-Netz Südhessen eine ausführliche Untersuchung vorgenommen, die im gemeindlichen Ratsinformationssystem aufgerufen werden kann. Untersucht wurden nahezu alle der im Flächennutzungsplan der Gemeinde ausgewiesenen Potenzialflächen. Ergänzend fügte Bürgermeister Uwe Olt (SPD) hinzu, dass die Vermarktung der beiden Neubaugebiete "Im Klingenacker IV" in Lützel-Wiebelsbach und "Maintalblick" in Seckmauern erwartungsgemäß gut verlaufe. In Seckmauern seien noch einige Plätze zu haben. Angeregt: Ebenfalls im Ratsinformationssystem eingesehen werden kann die von der Kreisverwaltung erstellte Wohnbaustrategie, die den Titel "Zukunft Wohnen" trägt und im Haupt- und Finanzausschuss ausführlich vorgestellt wurde. Auf diesem Weg sollen nicht nur die Städte und Gemeinden des Landkreises, sondern auch die Bürger im Sinne einer "Mitmach-Strategie" beteiligt werden. pgi