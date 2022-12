Grünes Licht für neuen Tiefbrunnen »Quelle« in Eschau

Gemeinderat Eschau in Kürze

Eschau. Der Marktgemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montag noch mit folgenden Themen beschäftigt.

Umbau Rathaus: Nach kurzzeitiger Unterbrechung wurden die Arbeitenfür den Um- und Anbau des Rathauses jetzt wieder aufgenommen. Die Baustelleneinrichtung einschließlich Baukran und -zaun wurden erstellt. Der Erdaushub wurde planmäßig ausgeführt, das Schnurgerüst gestellt und die Gründung abgesteckt. Parallel hierzu laufen aktuell die Ausschreibungen und Angebotsanfragen zur Einrichtung eines zusätzlichen, dritten Arbeitsplatzes bzw. eines neuen Besprechungsraumes im ehemaligen Sitzungssaal. Die Arbeiten liegen zeitlich im Rahmen.

Glasfasernetzausbau: Im Rahmen des Aufbaus eines flächendeckenden Glasfasernetzes durch die Telekom Deutschland GmbH im Markt Eschau bzw. in den einzelnen Ortsteilen ist die Einrichtung von insgesamt 32 Schaltgehäusen vorgesehen. Die Marktverwaltung hat die einzelnen Standortvorschläge zwischenzeitlich durch ein externes Fachbüro prüfen und bewerten lassen. Der Ergebnisbericht wurde der Telekom und der Firma Circet übergeben. Der flächendeckende eigenwirtschaftliche Ausbau des Glasfasernetzes ist für das kommende Jahr 2023 geplant.

ÖPNV für Wildenstein: Als einer der letzten nicht an den Busverkehr angeschlossenen Ortsteile im Landkreis Miltenberg ist die Anbindung des Weilers Wildenstein jetzt an den ÖPNV erfolgt. Die Personenbeförderung erfolgt mit einem Kleinbus der Firma Gute Reise Hauck GmbH, Elsenfeld der zwischen Wildenstein und Eschau pendelt. Mittels sieben Fahrtenpaaren wird ein Zubringerverkehr zu den bereits bestehenden Fahrten der Linie 64 und 69 mit Umstieg an der Haltestelle Eschau »Ernteweg« eingerichtet. Die Fahrten finden unabhängig von Schul- und Ferienzeiten, also ganzjährig, stets montags bis freitags statt. Am Ortseingang von Wildenstein wird die Haltestelle »Wildenstein« neu eingerichtet. Die Fahrstrecke erfolgt in einem dreijährigen Probebetrieb, nach dessen Ende über eine mögliche weitere Ausgestaltung der Linie entschieden werden soll.

Abfahrt von Haltestelle »Wildenstein« - über Schule Eschau - Haltestelle »Ernteweg« (ab Haltestelle Ernteweg übernimmt die Linie 64 vom Marktplatz kommend die Schüler / Personen Richtung Elsenfeld bzw. über die Linie 69), bzw

Abfahrt von Haltestelle Ernteweg - über Schule Eschau - Haltestelle »Wildenstein« (die Haltestelle »Ernteweg« bedient die Linie 64 aus Elsenfeld bzw. aus Richtung Marktplatz Eschau kommend sowie die Linie 69).

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass die Umsteigemöglichkeit für diese Fahrten ausschließlich an der Haltestelle »Ernteweg« und nicht am »Marktplatz« erfolgt.

Sachstandsbericht Haushaltjahr 2022

Kämmerer Matthias Günther gab dem Marktgemeinderat einen aktuellen Zwischenbericht zur Entwicklung des Haushalts 2022. Im Haushaltsplan 2022 ist der Verwaltungshaushalt mit rund 8,6 Millionen Euro, und der Vermögenshaushalt mit rund 10,3 Millionen Euro festgesetzt. Eine Kreditaufnahme von rund 3,1 Millionen Euro wurde ebenfalls in der Haushaltssatzung 2022 aufgenommen.

Der Verwaltungshaushalt hat sich bisher in den Einnahmen und Ausgaben plankonform und ausgewogen entwickelt. Die Entwicklung im Vermögenshaushalt zeigt, dass bisher einige Investitionsmaßnahmen noch nicht bzw. erst seit Kurzem begonnen wurden bzw. noch nicht abgerechnet sind. Alles in Allem verlaufe die Entwicklung des Gesamthaushaltes 2022 aktuell plankonform und absolut im Rahmen.

Feststellung Jahresrechnung Haushalt 2021 und Entlastung Bürgermeister

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Verwaltungshaushalt von 9.095.683 Euro und einem Vermögenshaushalt von 7.767.009 Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug im Haushalt 2021 - 1.885.326 Euro.

Das Ratsgremium beschloss einstimmig die Verabschiedung des Haushaltes 2021 und erteilte dem ersten Bürgermeister Gerhard Rüth Entlastung für das Haushaltsjahr 2021.

Stromlieferverträge

Die EMB-Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG hat die Strommengen für die Kommunen, die an der landkreisweiten Ausschreibung zur Strombeschaffung für das Speziallos »Heizstrom« teilgenommen haben, für die Jahre 2023 und 2024 beschafft.

Der Marktgemeinderat nahm die Auftragsvergabe für das Speziallos »Heizstrom« an die EMB mit einem Arbeitspreis von 44,26 ct/kWh für das Jahr 2023 und einem Arbeitspreis von 35,74 ct/kWh für das Jahr 2024 einstimmig zur Kenntnis.

Gestaltung Kreisverkehrsplatz Sommerau

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Eschau e.V. hat den Wunsch geäußert, die Kreisinsel (Kreisinnenfläche) des Kreisverkehrsplatzes der Ortsumfahrung Sommerau zu gestalten bzw. zu bepflanzen. Das staatliche Bauamt Aschaffenburg teilte mit, dass gegen die vorgesehene Bepflanzung der Kreisinsel grundsätzlich keine Einwände bestünden.

Es werde daher beabsichtigt mit dem Markt Eschau eine Vereinbarung abzuschließen, in der sich die Marktgemeinde bereit erklärt, die regelmäßige Bepflanzung sowie die Pflege und den Unterhalt der Kreisinsel zu übernehmen. Die Kosten der Erstbepflanzung würden gegen Nachweis vom Staatlichen Bauamt übernommen werden.

Das Ratsgremium beschloss mit zwei Gegenstimmen den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Aschaffenburg über die Gestaltung und Bepflanzung der Kreisinsel (Kreisinnenfläche) des Kreisverkehrsplatzes der Ortsumfahrung Sommerau.