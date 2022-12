Grünes Licht für neuen Kindergarten in Leidersbach

Gemeinderat Leidersbach in Kürze

Leidersbach. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag noch folgende Themen behandelt.

Streit um Tempo 30: Eine leidenschaftliche Diskussion entbrannte um das nun fast durchgängig eingeführte Tempo 30 auf der Hauptstraße. Während die einen diese Geschwindigkeit als wohltuend beruhigend und entspannend empfinden, die Anwohner von geringeren Geräuschemissionen berichten, sind die anderen einfach nur genervt vom langsamen nerven- und zeitraubendem Fahren auf der kilometerweiten Ortsdurchfahrt. Die freiwillige Feuerwehr fürchtet sogar, dass ihre Mitglieder auf der Fahrt zum Feuerwehrhaus von vorausfahrenden Fahrzeugen ausgebremst zu werden. Die realen Folgen, so berichteten Ratsmitglieder, sind aus Protest hupende Fahrer, schlangenbildende Fahrzeuge hinter penibel Tempo 30 fahrende Fahrzeugführern, wilde Überholmanöver sowie gar das Ausweichen auf Nebenstrecken. Dabei ist die Einführung dieser Tempo 30 Strecke einem Kuriosum zu verdanken. Der Stadtrat hatte das Landratsamt Miltenberg als zuständige Behörde für die Hauptstraße in Sachen temporärer Geschwindigkeitsbegrenzung angeschrieben. Doch das Landratsamt hielt sich nicht für zuständig. Erst nachdem der Stadtrat sich für eine begrenzte Strecke und auch nur für ein nächtliches Limit entschieden hatte, fühlte sich das Landratsamt auf einmal doch zuständig. Aufgrund des Schutzes der Anwohner vor Lärm, entschied Landrat Jens Marco Scherf die Einführung der Tempo 30 Zone in seiner jetzigen Ausführung. Nun fühlt sich der Stadtrat allerdings doch übergangen und sucht das angebotene Gespräch mit dem Landratsamt.

Neuer Spielplatz: Der Gemeinderat beschloss einstimmig einen neuen Spielplatz unterhalb der Schule aufzubauen. Dieser ist zentraler als der bisherige Spielplatz und trotzdem nicht in unmittelbarer Nähe von Anwohnern - zudem sei dies durch die Anbindung an die Schule in einem sozialen Kontext zu sehen. Der bisherige Spielplatz wird zurückgebaut und als Bauplatz nebst zwei weiteren im Umfeld liegenden Grundstücke freigegeben.

B-Plan geändert: Mit zwei Gegenstimmen wurde eine Änderung des Bebauungsplanes "In den Stauden" bezüglich der Stellplatzordnung dahingehend angenommen, so dass nun nach je vier Parkplätzen ein 50 cm breiter Grünstreifen das Straßenbild auflockern soll.

Friedhofsordnung: Außerdem wurde formal einer Neufassung der Friedhofsordnung sowie der Friedhofssatzung zugestimmt, da der bisherige Träger aufgrund unzureichender Personaldecke seinen Vertrag gekündigt hat.

Kandidatur: Turnusgemäß endet die Amtsperiode des Bürgermeisters im September 2023. Um Überschneidungen mit den großen Sommerferien und der Landtagswahl zu vermeiden wird es vermutlich einen Wahltermin im Juli geben. Bürgermeister Michael Schüßler ließ schon jetzt durchblicken, dass er sich für eine weitere Amtszeit bewerben werde. StVo