Warum beim Miltenberger Elektromotorenhersteller Oswald Nachhaltigkeit zur Familientradition gehört

"Grünes Denken" im Vordergrund

Miltenberg 04.01.2022 - 13:59 Uhr

Den Energieverbrauch im Blick: Geschäftsführer Johannes Oswald (rechts) und Mitarbeiter Jörg Eisenhauer. Bei der Endmontage: Blick in die Produktionsräume der Firma Oswald in Miltenberg. Blick in die Produktion der Firma Oswald: Hier arbeiten die Mitarbeiter gerade an sogenannten Wickelschalten.

Nachhaltigkeit zieht sich bei der Firma Oswald wie ein roter Faden durch die Firmengeschichte. Hinter Geschäftsführer Johannes Oswald und Jörg Eisenhauer steckt ein ganzes Team, das das Thema stets weiter voranbringen möchte. Im Jahr 2017 wurde der Elektromotorenhersteller sogar mit dem deutschen Umweltpreis ausgezeichnet - für die energiesparende Herstellung von Antrieben.

Nachhaltigkeit, das fängt bei Oswald schon im Kleinen an: So werden beispielsweise die Jalousien im Betrieb immer partiell heruntergelassen, um das Sonnenlicht zu nutzen, wie Geschäftsführer Oswald bei unserem Besuch erklärt. Natürlich gibt's bei Oswald auch eine Photovoltaikanlage: »1997 hatten wir die größte im Kreis«, so Oswald. Die komplette gewonnene Energie wird im Unternehmen verwendet.

Für Johannes Oswald war Nachhaltigkeit schon immer wichtig. Es ist ihm ein persönliches Anliegen, nachfolgenden Generationen bessere Bedingungen zu schaffen. »Es ist eine unserer Leitfragen, wie wir mit unserer Welt in der Gegenwart und Zukunft umgehen wollen«, so der Geschäftsführer. »Wenn fast acht Milliarden Menschen in Wohlstand auf der Erde leben wollen, geht das nur mit einer nachhaltigen Lebensweise«, ist er überzeugt. »Grünes Denken war schon immer ein Anliegen meiner Generation«, ergänzt der 60-Jährige.

Seit 1909 gibt es die Firma Oswald, die Johannes Oswald nun in vierter Generation führt. Rund 200 Mitarbeiter an nur einem Standort liefern Teile in die ganze Welt: Antriebe für Wasserkraft, für Hafenkräne, Theaterbühnen und Autoprüfstände oder hybride Schiffsantriebe, um nur eine kleine Auswahl der Produkte zu nennen, die täglich in der Produktion entstehen.

Alles läuft so effizient wie möglich: Sind die Maschinen nicht in Gebrauch, sind sie im Standby-Modus. Das Prozesswärmenetz wird gerade neu aufgesetzt und dieses Jahr umgesetzt. Dabei wird die Wärme, die beim Produzieren entsteht, weiterverwendet. Zudem gibt es Pläne, das Gelände mehr zu begrünen. Emissionen wie Lärm oder Luftverschmutzung dringen laut Oswald keine aus der Firma. Ende 2021 wurde das Unternehmen als CO2-neutral zertifiziert.

»Wir arbeiten stets daran, uns zu verbessern«, so der Geschäftsführer. Zu den Herausforderungen gehören für ihn das neue Prozesswärmenetz und den Energiebedarf gleichmäßig hinzubekommen. »Außerdem ist unser größtes Ziel, CO2-neutral zu bleiben.« Bei den schädlichen Rohstoffen ist Stahl ein großes Thema, aber davon sei viel auch recycelbar. Die Firma macht auch seine Lieferanten auf sozial- und umweltverträgliche Lieferketten aufmerksam.

Bei Oswald wird laut dem Geschäftsführer auch viel für die Mitarbeiter getan. Seit 2013 gibt es bei Oswald das Job-Rad für den Weg zur Arbeit als Alternative zum Auto. Arbeitssicherheit, Coronatests und Impfungen, Projekte für die Azubis wie Oldtimer restaurieren, Hilfe für die Flutopfer im Ahrtal und auch Teambuilding bei Kletterausflügen sind dem Unternehmen wichtig. Zu Nicht-Corona-Zeiten habe es auch immer einen Adventsmarkt mit Selbstgebasteltem der Mitarbeiter gegeben. Man habe immer zehn Prozent Azubis, also 20 Lehrlinge. Denn auch wenn bei Oswald Elektromotoren hergestellt werden: »Alles hängt letztendlich am Menschen«, so Oswald.

Miriam Schnurr

Hintergrund: Firma Oswald in Miltenberg Die Firma Oswald wurde 1909 von Karl Oswald gegründet und wird mittlerweile in vierter Generation von Johannes Oswald geführt. Zum Produktportfolio gehören laut Firmenporträt Synchronmotoren und Asynchronmotoren, Generatoren, Linearmotoren und Magnetfeldspulen. Bei den Torquemotoren, also Motoren mit elektrischem Direktantrieb, kombiniert Oswald hohe mit niedrigen Drehmomenten. Die meisten Abnehmer der Motoren produzieren im deutschsprachigen Raum. Die Firma Oswald hat aber auch Kunden in England, Italien, Spanien, Norwegen und in den USA. Etwa 60 Prozent der Motoren werden zudem indirekt mit den kompletten Endprodukten der Oswald-Kunden nach China geliefert - weil dort ein Großteil des Wirtschaftswachstums stattfindet. Zum Nachhaltigkeits-Team der Firma Oswald gehören Johannes Oswald (Geschäftsleitung, Konzept Nachhaltigkeit), Jörg Eisenhauer (Datenerfassung, Visualisierung, Prozesswärme), Christopher Knoll-Watkins (Umweltmanagement), Simon Wild (Energiemanagement, CO2-Footprint), Michael Mozin (Baumaßnahmen, Batterietechnik), Michael Walter (Prokurist, Konzept Blockheitskraftwerke und Photovoltaikanlagen). ()