Grüne im Kreis Miltenberg benennen Kandidierende für Landtags- und Bezirkstag

Direkt bewerben sich Ansgar Stich und Sabine Schmelmer, über die Liste wollen Lucia Wenderoth und Albert Taudte gewählt werden

Erlenbach a.Main 10.10.2022 - 13:01 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Kandidaten des Miltenberger Kreisverbands der Grünen: Lucia Wenderoth (Listenkandidatin Landtag) und Ansgar Stich (Direktkandidat) sowie Albert Taudte (Listenkandidat Bezirkstag). Direktkandidatin für den Bezirk ist Sabine Schmelmer.

Ansgar Stich ist verheiratet und hat vier Kinder. Er wohnt in Obernburg, ist Direktor des Johannes-Butzbach-Gymnasiums in Miltenberg und ist laut Grünen-Mitteilung erfahrener Kommunalpolitiker. In seiner Bewerbungsrede habe er die Bildungspolitik ins Zentrum gestellt und als besonderes Anliegen die Chancengerechtigkeit für alle Kinder genannt. Er habe auch einen inhaltlichen Bogen von Gesundheitspolitik über Polizei, Umwelt-, Lärm- und Tierschutz bis hin zu den Themen Wohnen und Mobilität gespannt, so die Kreisgrünen. Er mahnte, den Klimaschutz nicht der Energiekrise zu opfern.

Lucia Wenderoth ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Erlenbach. Von Beruf ist sie Journalistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Als ihr großes Thema wird Nachhaltigkeit genannt - in der Energiewende, in der Wirtschaft aber auch in der Unterstützung der Kommunen. Sie plädiert unter anderem für einen massiven Ausbau von Photovoltaikanlagen auch auf privaten Gebäuden und die Förderung des Mittelstands.

Sabine Schmelmer, die an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt in Obernburg und ist von Beruf Webdesignerin und Bloggerin. Besonders am Herzen liegen ihr die Unterstützung des Kulturbetriebs in unserer Region, aber auch die Kranken- und Altenpflege sowie die Integration von Menschen mit Behinderung.

Listenkandidat Albert Taudte ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt in Kleinwallstadt und ist Maschinenbautechniker im Ruhestand. Er möchte sich einsetzen für mehr soziale Gerechtigkeit, für die Unterstützung der Mobilitätswende, für Luft- und Gewässerschutz, für ökologische und regionale Landwirtschaft samt Direktvermarktung, so die Grünen.

Landrat Jens Marco Scherf nahm Stellung zur Dämpfung der Energiepreise. Das 200-Milliarden-Paket sei nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Betriebe im Landkreis Miltenberg vom Bäckerhandwerk bis zur energieintensiven Industrie von existenzieller Bedeutung. Neben der Energiekrise müssten auch dringend die Rahmenbedingungen in der Pflege verbessert werden«, so Scherf in Richtung Berlin.

Grußworte sprachen zudem Niklas Wagener, Mitglied des Bundestags, und Volker Goll, Sprecher des Bezirksverbands.

bam