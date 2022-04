Großwallstädter Opfer des Hexenwahns: Joachim Drach

Das Schicksal eines Gastwirts im frühen 17. Jahrhundert

Großwallstadt 26.04.2022 - 12:56 Uhr 4 Min.

Hinweis auf den Großwallstädter Wirt Joachim Drach: die Inschrift am Eckständer des von ihm erbauten Gasthauses Ochsen. Das Epitaph seiner Ehefrau Margaretha Drach aus dem Jahr 1613 nennt Joachim Drach als "ehrengeachtet" und "wohlvornehm". Das Gasthaus Zum Ochsen in Großwallstadt wurde von Joachim Drach erbaut. Hat den Hexenprozess gegen Joachim Drach erforscht: Autor Eric Erfurth.

Die Verfahren wegen Hexerei setzen besondere soziale Fliehkräfte frei. Ermittlungen beginnen durch die Behörden oder durch Eingaben aus der Bevölkerung. Die grundlegende Vorstellung einer Hexensekte, die sich auf Teufelshochzeiten zusammen?ndet, führt mit dem Einsatz der Folter zu einer raschen Ausbreitung der Prozesse. Über die Aufnahme der Ermittlung gegen eine jeweilige Person entscheidet die sogenannte Besagung, die ab einer gewissen Anzahl den Verdacht nahezu unwiderlegbar verstärkt. Das zentrale staatliche Organ für die Steuerung der Hexenprozesse in Kurmainz ist die Landesregierung, der sogenannte Hofrat, der die Exekutivbeamten vor Ort anweist.Die Hexenverfolgungen am Untermain erfolgen in Übereinstimmung mit überregionalen Wellen um die Jahre 1595, 1603, 1615 und 1627. In den Hexenprozessen der Jahre von 1592 bis 1628 in und um Ascha?enburg sind rund 320 hingerichtete Angeklagte zu verzeichnen.

Auch Wohlhabende betroffen

Drachs Schicksal zeigt, dass es kein allgemeingültiges Erklärungsmodell dafür gibt, wer der Hexerei bezichtigt wird. Eine relevante Gruppe der Verfolgten ist zwar die der sozial niedrig gestellten, älteren Frauen, tatsächlich trifft der Verdacht der Hexerei aber auch wohlhabende, angesehene Männer - wie eben diesen Joachim Drach. Er entstammt wohl einer Großwallstädter Familie, dürfte zwischen 1550 und 1560 geboren sein. Als seine Ehefrau erscheint 1589 in den Quellen Margaretha Drach, mit der er mindestens acht Kinder hat.

Im Jahr 1595 erbaut Joachim Drach in Großwallstadt, wie das die Jahreszahlen über dem Eingang und auf dem Eckständer des Gebäudes zeigen, das Gasthaus Ochsen. Dieses be?ndet sich an der zentralen Stelle der Ortsdurchfahrt, der Ecke von Weichgasse und Hauptstraße. Der Gastbetrieb profitiert vom Reise- und Transportverkehr zur Messemetropole Frankfurt durch das Maintal. Mit seinem großen Hof, der damals durchgängigen Hofeinfahrt, den Wirtschaftsgebäuden sowie dem stattlichen, über einen Treppenturm erschlossenen Hauptgebäude ist das Gasthaus dafür bestens eingerichtet. Stolz trägt der Eckständer des Fachwerkhauses die Worte »JOCHIM DRACH IN GOTTS HANDT«.

Joachim Drach ist ebenso anderweitig in Großwallstadt begütert. Mit den Spitzen der Großwallstädter Bürgerschaft ist er geschäftlich und persönlich verbunden. Gut vernetzt ist Drach auch mit Amtskellern und Zentgrafen der Region sowie mit kurmainzischen Amtsträgern in Aschaffenburg. Zur Taufe seiner Tochter Margaretha 1599 etwa gewinnt Drach als Patin Margaretha von Kronberg, die Tochter des in Ascha?enburg residierenden Mainzer Vizedoms Hartmut von Kronberg. Die Familie Drach ist erfolgreich - im Jahr 1601 ist Joachim Drachs Sohn Michael bereits als Ochsenwirt in Großwallstadt genannt.

Teilnehmer an Teufelshochzeit

Im Juli 1603 stürzt das Netzwerk des Joachim Drach jedoch jäh in sich zusammen. Er wird Zielperson einer Hexenverfolgung, die der Vizedom Hartmut von Kronberg gegen ihn exekutiert. Im Oktober 1604 spricht eine Quelle von »Joachim Drachen Witwe«.

Die Akten berichten, dass man Drach am 26. Februar 1603 als Teilnehmer an einer Teufelshochzeit nennt - die Besagung erfolgt unter Folter durch Margaretha Ho?mann, der Frau des mit Drach verbundenen Großostheimer Zentgrafen Valentin Ho?mann. Am 3. Juli 1603 weisen dann die Weltlichen Räte in Mainz den dafür zuständigen Ascha?enburger Vizedom Hartmut von Kronberg an, er solle gegen Drach wegen Hexerei vorgehen. Man wolle den Großwallstädter Wirt aufgrund des gegen ihn »militirenden starcken zauberischen Verdachts« sowie »underschiedlicher Ahnsagungen« mit »beystellung des Nachrichters und betrohung der Tortur« ermahnen. Sollte er weiter leugnen, wollte man den Verdächtigen »mit gebüerendem ernst anstrengen«. Diese Anordnung dürfte am Ende zu Drachs Tod durch Hinrichtung geführt haben.

Aussagen unter Folter

Wie konnte Joachim Drach in den Verdacht der Hexerei geraten? Tatsache ist, dass Drach mit der Denunziantin und dem Ausführenden des Prozesses gegen ihn eng bekannt ist. Eine persönliche Motivation dieser Akteure ist daher nicht rundweg abzulehnen. Allerdings kommt die Anweisung zur Folter aus der Mainzer Zentralbehörde.

Die Akten verweisen weiter auf eine besondere Eigendynamik der Hexenverfolgung. Für Drach ist die Besagung durch die Frau des Zentgrafen bereits die dritte. Er steht also schon unter Verdacht. Möglicherweise will die Beklagte unter der Folter ihre Aussage bestätigen - denn sie benennt auch bereits hingerichtete Hexen.

Sozialneid auf den vermögenden Drach mag ebenfalls ein Grund zur Anklage sein. Die Frau des Zentgrafen beschreibt Drach in ihrer Besagung mit seinen gesellschaftlichen Statussymbolen: Als Teilnehmer der Hexenhochzeit sei er »uf einer kutschen mit dreien braunen dahien kommen«.

Missernten, Nahrungsknappheit

Von Nachteil kann für Drach jedoch auch sein, dass er Wirt ist. Gastwirte fallen im Vizedomamt Aschaffenburg als stark verfolgte Personen auf: Zeitgenössische Flugschriften stellen diese als hexereiverdächtig heraus. Wie die ebenfalls massiv verfolgte Gruppe der Hebammen sind Wirte in erheblichem Maß dem Moment des Schadenszaubers ausgesetzt. Die Ascha?enburger Ochsenwirtin, so heißt es in einer Frankfurter Flugschrift von 1603, servierte ihren Gästen Krammetsvögel, von denen sich ein nach Hause mitgenommener Vogel dann als Ratte herausgestellt habe.

Vor dem Hintergrund von Missernten und knappen Nahrungsmitteln um das Jahr 1600 verschärfte sich mit Sicherheit der Fokus auf Wirte, profitierten diese doch, wie die ebenfalls vielfach beklagten Bäcker und Müller, von sinkendem Angebot und steigenden Preisen.

Das Schicksal des Joachim Drach als Hexer beein?usst jedoch nicht das weitere Fortkommen seiner Familie. Diese bleibt nach seinem Tod gut situiert in der Führungsschicht der Region. Auch auf dem Epitaph von Joachim Drachs Ehefrau Margaretha, die am 20. Dezember 1613 verstarb, in der Außenwand der Großwallstädter Kirche findet sich kein Hinweis. Hier wird Drach gar als »EHRNGEACHTET« und »WOLLVORNEHEM« erinnert. So überdeckt die heute noch im Ortsbild sichtbare Lebenslinie Joachim Drachs seine gebrochene Biografie. Der tatkräftige Wirt sah sein stolzes Gasthaus Ochsen »IN GOTTS HANDT« und wird auf dem Friedhof geehrt - so als ob zwischen den Jahren 1595 und 1603 nichts geschehen wäre.

Eric Erfurth

Hintergrund: Quellen Ausführlich zum Schicksal des Joachim Drach informiert der Aufsatz des Autors in der Edition des "Prothocoll unnd Gerichts Buch des Fleckens Grossen Walstatt", herausgegeben 2009 vom Heimat- und Geschichtsverein Großwallstadt. Zu den Hexenprozessen der Region am Untermain grundlegend sind: Heinrich Fußbahn, "Die Hexenprozesse im Vizedomamt Aschaffenburg", in: Aschaffenburger Jahrbuch 25 (2006), 11-111; Horst Gebhard, "Hexenprozesse im Kurfürstentum Mainz des 17. Jahrhunderts", 2. Auflage, Aschaffenburg 1991. erf