Großwallstädter begegnet beim Joggen im Wald Mufflons

Exot in der Region Untermain bereits öfters gesichtet

Großwallstadt 18.11.2021

Seltene Begegnung. Mufflons leben eigentlich im Mittelmeerraum vor allem in den trockenen Gebirgsregionen von Korsika und Sardinien. Ein Jogger will im Großwallstädter Wald nun solche Tiere gesehen haben.

Ingrid Stenger, Hegeringleiterin und Jagdpächterin in Niedernberg, erhält immer wieder Anrufe von Spaziergängern, die ein Mufflon im Wald gesehen haben wollen. Demnach wurden die Tiere in Mömlingen, Niedernberg, Großwallstadt und Pflaumheim gesichtet. Von den Förstern dort seien bislang aber noch keine Schäden gemeldet worden, so Stenger. Im Landkreis gibt es offensichtlich tatsächlich einige Exemplare.

Wanderndes Wild

Das Mufflon ist eine invasive, eine eingewanderte Tierart, die in Deutschland bereits seit 1900 in einigen Regionen wie in der Eifel vorkommt. In unserer Region allerdings wurden sie noch sehr selten gesichtet, sagt Stenger. Im vergangenen Jahr wurden Mufflons bei Lohr am Main und im Forstbetrieb Hammelburg gesichtet. Auch hier rätselt man, woher die Tiere kommen. Eine Antwort wurde bisher nicht gefunden.

Wanderbewegungen von Wild sind eine ganz normale Sache der Natur, sagt Ingrid Stenger. Als Ursache nennt die Hegeringleiterin, dass die Tiere intuitiv Gene austauschen wollen oder dass sie irgendwo eine bessere Äsung oder mehr Ruhe suchen. Bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung weitergeht und ob sich diese Wildart aufgrund ihrer Bedürfnisse überhaupt auf Dauer bei uns etablieren kann.

Martin Roos