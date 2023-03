Über zahl­rei­che Pro­jek­te be­rich­te­te Großwall­stadts Rat­haus­chef Ro­land Ep­pig (FW) am Don­ners­tag bei der Bür­ger­ver­samm­lung in der Men­sa im Schul­zen­trum. Fünf Per­so­nen er­grif­fen das Wort und brach­ten ih­re An­lie­gen vor. In Re­kord­zeit von 70 Mi­nu­ten war die Ver­an­stal­tung be­en­det und die 65 An­we­sen­den mach­ten sich auf den Heim­weg.