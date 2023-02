Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Großwallstadt baut ein neues Wasserwerk

Gesamtkosten von rund fünf Millionen Euro

Großwallstadt 19.02.2023 - 13:15 Uhr < 1 Min.

Die Gemeinde Großwallstadt baut derzeit ein neues Wasserwerk, um den Anforderungen der Trinkwasserverordnung gerecht zu werden. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Ende 2023 soll das Wasserwerk in Betrieb genommen werden. Gesamtkosten: 5,0 Millionen Euro.

Die Gemeinde hat deshalb ein neues Brunnenfeld mit vier Brunnen erschlossen. Mit einer Aufbereitungskapazität von bis zu 60 Litern pro Sekunde (entspricht 216 Kubikmeter pro Stunde) werden die Brunnen auch dem künftigen Wasserbedarf durch Großabnehmer gerecht.

Leitungen in vier Metern Tiefe

Zur Erschließung der Brunnen wurden vier Abschlussbauwerke inklusive Partikelrückhaltefilter errichtet. Zum Anschluss der Brunnen an die Versorgung wurden über 1700 Meter Rein- und Rohwasserleitungen und Steuerkabel verlegt. Zur Anbindung an den Verbrauchsschwerpunkt des Netzes war die Querung der vierspurigen B469 nötig. Die Verlegung der Trinkwasserleitung erfolgte hier 4,5 Meter tief unter der Fahrbahn.

Für die Zeit bis zur Fertigstellung des neuen Wasserwerks wurde eine provisorische Trinkwasseraufbereitungsanlage für bis zu 30 Liter pro Sekunde (kurzzeitig 45 Liter pro Sekunde) in einem Zeltbauwerk geschaffen. Teilweise können die benutzten Aggregate des Provisoriums künftig wieder verwendet werden.

Im neuen Wasserwerk wird ein zusätzliches Speichervolumen von zwei mal 600 Kubikmeter in Edelstahltanks geschaffen. Das Wasser gelangt über vier Aktivfiltrationen in die Entsäuerungsanlage und über die UV-Desinfektion in die Speichertanks.

Abgeschlossen ist bereits die Sanierung des Hochbehälters II. In der nächsten Woche beginnt die Sanierung des Hochbehälters I. Die Aufbereitung des Brunnens IV ist in Planung.

Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Ende 2023 soll das Wasserwerk in Betrieb gehen. Die Planungen liegen in den Händen des Büros Weber Ingenieure aus Darmstadt. Die Gesamtkosten für die Sicherung der Wasserversorgung betragen rund fünf Millionen Euro.

