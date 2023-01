Großheubachs Politiker stimmen für Einsatz der Bayerischen Sicherheitswacht

Gemeinderat: Kontrolle von Bereichen wie Luna Park und Weinpavillon denkbar - Keine Kosten für die Kommune

Großheubach 18.01.2023 - 15:07 Uhr < 1 Min.

Die Bayerische Sicherheitswacht soll künftig in Großheubach in Bereichen, beispielsweise dem Luna Park (Foto), nach dem Rechten sehen. Der Gemeinderat stellte in seiner Sitzung am Dienstag dafür die Weichen. Foto: Marco Burgemeister

Dies sei, so der Bürgermeister, für den Nachtumzug 2023, der am Samstag, 14. Januar, stattfand, nicht mehr möglich gewesen. Allerdings, so Winter, könne der Einsatz der Bayerischen Sicherheitswacht auch außerhalb des Nachtumzuges einen Mehrwert für die Kommune bringen. Dieser Einsatz sei aber nur mit einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates umsetzbar. Nachdem dieser nun erfolgte, wird nun in einem nächsten Schritt ein entsprechender Antrag an die Polizei gestellt und mit dieser die Kontrollgebiete abgestimmt.

Winter erläuterte die Befugnisse der diensthabenden Personen der Sicherheitswacht, beispielsweise das Kontrollieren von Personalien und das Erteilen von Platzverweisen. Die Sicherheitswacht könne beispielsweise öffentliche Bereiche wie den Luna Park begehen, um dort nach dem Rechten sehen. Auch ein Einsatz im Bereich des Weinpavillons sei denkbar, da es hier schon des Öfteren Probleme gegeben habe.

Freistaat übernimmt Kosten

Der Bürgermeister merkte auch an, dass die Maßnahme keine finanziellen Auswirkungen habe, da die Aufwandsentschädigung der Personen bei der Sicherheitswacht sowie alle anderen Kosten für die Errichtung, den Betrieb und den Unterhalt komplett vom Freistaat Bayern übernommen würden. Der zweite Bürgermeister Kurt Bitter (PWG/FW) fragte, ob die Sicherheitswacht auch den ruhenden Verkehr überwachen dürfe. Winter sagte, die Sicherheitswacht könne zusammen mit den Personen der Verkehrsüberwachung patrouillieren.

Michael Repp (CSU) merkte an, dass die Personen - gerade in Hinblick auf die vermehrten Angriffe auf Sicherheitskräfte in jüngster Vergangenheit - entsprechend geschult/vorbereitet sein sollten. Ulrike Oettinger (HmZ) fragte nach dem Umgang mit bestimmten Situationen, beispielsweise wenn ein Randalierer eine Flasche werfe. Der Bürgermeister entgegnete, dass dann die Person - wie von Bürgern auch - bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden dürfe.

mab