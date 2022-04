Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Großheubachs Gute-Laune-Winzer: Besuch im Weinbaubetrieb der Lebenshilfe

Mitarbeiter schätzen Zusammenhalt im Team

Ein Teil des Teams der Gute-Laune-Winzer der Lebenshilfe in ihrem Klingenberger Weinberg am Terroir-f-Aussichtspunkt mit (oben links) Gruppenleiter Rainer Renz (Winzermeister) und Werkstattleiter Peter Englert. Foto: Christel Ney

1998 hat das Projekt im kleinen Stil begonnen, mittlerweile ist es einem normalen Weinbaubetrieb gleichzustellen.

Angeleitet von Winzermeister Rainer Renz und Winzer Conrad Schuster beteiligt sich jeder Mitarbeiter entsprechend seinen Fähigkeiten an der Arbeit. »Wir wollen Menschen mit Handicap so normal wie möglich im Tagesgeschehen fördern, fordern und integrieren«, betont Renz. Alle anfallenden Arbeiten im Jahreskreislauf, von der Pflanzung über den Rebschnitt, den Laubarbeiten bis hin zur Weinlese im Herbst, erledigen die Gute-Laune-Winzer, wie sie sich nennen, selbst.

Der Ausbau der Weine und die Flaschenabfüllung erfolgen im Weinhaus Kempf in Miltenberg, um die Vermarktung kümmert sich die Lebenshilfe wieder selbst. Die Mitarbeiter im Alter von 23 bis 52 Jahren scheuen keine Arbeit, selbst als es galt, dicke Brombeerhecken in verwilderten Weinbergen zu roden, um die Fläche wieder der ursprünglichen Nutzung zuzuführen.

Im Wingert wird die Bodenbearbeitung gemacht, im Frühjahr die Rebzweige geschnitten, gebogen und an Drähten befestigt. Später werden die Blätter entfernt, damit die Sonne an die Trauben kommt. Nach der Traubenlese im Herbst und dem Ausbau werden die abgefüllt gelieferten Flaschen einzeln etikettiert, eingelagert und schließlich lieferbereit gemacht.

Mit diesem Weinbergprojekt schafft die Lebenshilfe nicht nur Arbeitsplätze für behinderte Menschen, sondern unterstützt auch andere Winzer mit von ihnen angebotenen Dienstleistungen der unterschiedlichen Art bei deren Arbeit. »Hier haben wir es schon viele Jahre mit denselben Kunden zu tun und haben dadurch eine optimale Auslastung«, sagt Werkstattleiter Peter Englert. Die Gute-Laune-Winzer bewirtschaften 1,3 Hektar in den Lagen Klingenberger Schlossberg und Großheubacher Bischofsberg. 90 Prozent davon sind im Eigentum, der Rest ist gepachtet.

Erzeugt werden hauptsächlich Rotweine und zur Sortimentsabrundung wenige ausgewählte Weißweine. Wird ein Weinberg, wie jetzt der von der Stadt Klingenberg gepachtete am Terroir-f-Aussichtspunkt neu angelegt, geschieht das ausschließlich mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Auf etwa 35 Prozent der Fläche wurden schon die Sorten Johanniter, Pinotin und Regent angepflanzt, um den Klimaveränderungen entgegenzuwirken. Bis die Reben angewachsen sind, werden sie in Trockenperioden bewässert. Das heißt Teamarbeit: Der eine macht die Gießkannen am Wasserfass voll, der zweite trägt sie zu den Pflanzen, ein dritter gießt.

Wichtig ist es, dass jeder zur Arbeit und damit zum Erfolg entsprechend seinen Fähigkeiten beitragen kann. Mit der Weinbauarbeit fühlt sich auch der Mitarbeiter Sven Damm (41) sehr wohl: »Ich will draußen arbeiten, was anderes kommt für mich nicht infrage. Mir gefällt auch der gute Zusammenhalt.« Salvatore Lombardo (42) erklärt uns seine Arbeit bei den Junganlagen: »Die jungen Pflanzen werden mit einer Klammer festgemacht. Die werden dann nach dem Schnitt leicht umgebogen und mit Draht festgebunden.«

Bei der Arbeit auf den Terrassen ist ausschließlich Handarbeit gefragt. Von Anfang an setzen die Gute-Laune-Winzer auf den biologischen Anbau, sie sind Mitglied bei Bioland und arbeiten nach deren Vorgaben. Ihre Weine verkaufen sie an den Werkstatt-Standorten Großheubach, Schmerlenbach, Stockstadt und Aschaffenburg oder per Online-Bestellung.

CHRISTEL NEY

ZITAT »Der Wein gehört zu den kostbarsten Gaben der Erde. So verlangt er Liebe und Respekt, wir haben ihm Achtung zu erweisen.« Hammurabi, 1728-1686 v. Chr., babylonischer König

Stichwort: Weinbauprojekt der Lebenshilfe Großheubach Das Weinbauprojekt der Lebenshilfe Werkstatt Großheubach begann 1998 mit viel Optimismus und Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter (sechs Menschen mit Behinderung, ein Gruppenleiter sowie ein Zivildienstleistender) unter der fachlichen Anleitung des damaligen Kellermeisters der Stadt Klingenberg, Willi Stritzinger. Heute ist das Projekt ein nicht mehr wegzudenkender Teil der Werkstatt für behinderte Menschen. (ney)