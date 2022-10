Großheubachs Angst vor der Schuldenfalle

Bei vier Ge­gen­stim­men der Frak­ti­on "Hei­mat mit Zu­kunft" (HmZ) hat der Großh­eu­ba­cher Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung im Ge­mein­schafts­haus am Di­ens­tag den Haus­halt 2022 ver­ab­schie­det. Das Zah­len­werk sch­ließt je­weils in Ein­nah­men und Aus­ga­ben im Ver­wal­tungs­haus­halt mit 11,827 Mil­lio­nen Eu­ro und im Ver­mö­gens­haus­halt mit 3,037 Mil­lio­nen Eu­ro ab. Das Ge­samt­vo­lu­men be­trägt so­mit gut 14,86 Mil­lio­nen Eu­ro. Ei­ne Kre­di­t­auf­nah­me ist in Höhe von 993.000 Eu­ro vor­ge­se­hen.