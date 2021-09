Großheubacher Weinbergswanderung gut besucht

Winzer präsentieren edle Tropfen in schöner Natur

Freuen sich über den guten Zuspruch zur Großheubacher Weinbergswanderung am Sonntag, die zum 33. Mal stattfand (Vorne, von links): Bürgermeister Gernot Winter, Großheubachs Weinprinzessin Sina Kempf und der Vorsitzende des Großheubacher Weinbauvereins, Stefan Kremer.

Die 33. Auflage, eine gemeinsame Veranstaltung von Weinbauverein und Gemeinde, war erneut ein voller Erfolg und sehr gut besucht. Startpunkt für Besucher von nah und fern war der Parkplatz am Fuße des Weinpavillons, unterhalb des Kloster Engelbergs in den Steillagen gelegen, der gleichzeitig den Beginn des Weinlehrpfads darstellt.

Probierstände der Winzer

Von dort aus konnten die Wanderer entlang der Wegstrecke durch die Weinberge anhand der Infotafeln und Schilder viel Wissenswertes über Lage, Rebsorten, Weinanbau und Co. erfahren. Insgesamt waren acht Winzer mit ihren Verkaufsständen auf der Route zu finden, deren Weine probiert werden durften: Christopher Stock, Mathias Münch, Uli Kremer, Stefan Kremer, Achim Zöller (alle fünf Großheubach), Bastian Hamdorf (Klingenberg), Alexander Hartig (Dammbach) und Dorothea Meixner (Neunkirchen-Richelbach) - wobei die außerhalb liegenden Weingüter Wein in Großheubach anbauen.

Lohnende Aussicht

Zu den Weinen gab es noch einige kleine kulinarische Schmankerl. Zudem wurden die Teilnehmer auf den höher gelegenen Wegen mit einer tollen Aussicht ins Maintal belohnt. Die Winzer standen auch für Fragen bereit.

Bei der offiziellen Eröffnung zeigte sich Bürgermeister Gernot Winter erfreut, zahlreiche Besucher zur Weinbergswanderung begrüßen zu dürfen, darunter Großheubachs Weinprinzessin Sina Kempf und einige andere »Weinhoheiten«, die aus anderen Kommunen des Landkreises als auch von weiter weg angereist waren.

Stefan Kremer, erster Vorsitzender des Weinbauvereins, gab einige Einblicke in die Situation des Weinanbaus in diesem Jahr und erläuterte später noch entlang der Route durch die Weinberge einige Details. Kempf stellte auch die Weinprinzessinnen im Einzelnen vor.

Weitere Grußworte gab es unter anderem von Monika Wolf-Pleßmann als Stellvertretung von Landrat Jens Marco Scherf. Kremer äußerte sich am Montag zufrieden über den Verlauf des Sonntags und die Rahmenbedingungen: »Wir hatten gutes Wetter, es war nicht zu heiß und nicht zu kalt. Es kamen reichlich Gäste, die aber gut verteilt waren. In etwa so viele wie auch in den vergangenen Jahren.« Die Weinbergswanderung als Veranstaltung, so Krämer weiter, habe sich mittlerweile gut herumgesprochen, viele kämen immer wieder gerne. Auch Bürgermeister Winter äußerte sich zufrieden und sprach von einer gelungenen Veranstaltung, für die es von den Besuchern großes Lob gegeben habe. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung vom Jagdhornbläserkorps Miltenberg-Obernburg.

