Großheubacher Seniorenkreis feiert 50. Geburtstag

Gemeinschaft, Geselligkeit, Lebensfreude - Seit 1972 Treffen im umgebauten Jugendheim

Großheubach 30.09.2022 - 15:43 Uhr 3 Min.

Der Großheubacher Seniorenkreis feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen: Hier eine Archivaufnahme von 1973, dem Jahr nach der Gründung - das Bild zeigt Frauen des damaligen Helferteams. Am Dienstag, 20. September 2022 fand im Großheubacher Jugendheim das Fest zum 50-jährigen Jubiläum des Seniorenkreises statt. In diesem Rahmen wurden Dankesurkunden im Namen der Diözese Würzburg an Ingrid Walter (links) und Renate Adrian (zweite von rechts) verliehen - die beiden sind seit 1972 dabei. Die anderen beiden Personen auf dem Bild sind Seniorenkreis-Leiterin Waltraud Schönborn und Pfarrer Christian Stadtmüller. Eine Aufnahme des aktuellen Helferteams des Großheubacher Seniorenkreises (zwei Personen fehlen).

Längst ist der Seniorenkreis eine feste, bekannte Institution in der Kommune. Die Leiterin, Waltraud Schönborn, präsentierte im Gespräch mit unserem Medienhaus eine Zusammenfassung zu den Aktivitäten in diesem Jahr. Im Fokus standen dabei neben Muttertagsfeier und einem Grillfest im Sommer die Feierlichkeiten zum Jubiläum, welche bereits am 20. September im Jugendheim stattfanden. Neben diversen Grußworten sowie musikalischen Beiträgen von Walter Schmitt gab eine umfangreiche, rund 30-minütige Bilderschau mit Eindrücken aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. Damit wurde die Geschichte des Seniorenkreises kurzweilig zusammengefasst.

Platz im Jugendheim

Franz Knebel ging zuvor in seiner Ansprache auf Eckdaten und einige Details seit der Gründung ein - unter anderem, wie er die Gitarre in die Seniorenkreis-Treffen und in so manchen Gottesdienst brachte. Wie aus Knebels Ausführungen ersichtlich, wurde 1968 der erste Großheubacher Pfarrgemeinderat berufen. »Einer der ersten Tagesordnungspunkte war, das Jugendheim aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken«, so der Laudator. Bisher habe es immer den Altenehrentag gegeben, aber es sei die Intention gewesen, älteren Mitbürgern die Möglichkeit zu bieten, sich öfter als einmal pro Jahr an erwähntem Tag zu treffen. Auch habe seinerzeit die Kolpingsfamilie einen beheizbaren Raum für die Gruppenstunden der kurz vorher gegründeten Kolpingjugend benötigt.

Zeitgleich habe die Umbauplanung des Cafés König begonnen, wo zuvor der Altenehrentag immer stattgefunden habe. Mit finanzieller Unterstützung des Freistaats Bayern und mit viel ehrenamtlicher Arbeit in Form des Zusammenwirkens verschiedener Gruppen und Institutionen der Gemeinde sei mit der Modernisierung des Jugendheims begonnen worden. Im Gebäude sei im unteren Bereich ein Raum für die Jugend, einer für die Pfarrbücherei und einer für die Altenstube entstanden - letztgenannte wurde 1972 feierlich eingeweiht.

Ein Wunsch-Liederbuch

Es folgten wöchentliche Treffen. Es gab Vorträge - wie Knebel erläuterte »mit oder ohne Bilder, weltlich, religiös und dazwischen« - und es wurde gesungen, gar ein eigenes Liederbuch erstellt. Dazu hatte Knebel auch eine Anekdote parat: »Die Liedauswahl geschah 1976 mit einer Umfrage an einem Nachmittag, an dem 30 Personen anwesend waren. Jeder durfte zwölf Lieder ankreuzen. Sieger wurden mit je 26 Stimmen »Alle Vögel sind schon da« und »Kein schöner Land in dieser Zeit«. Im Laufe der Zeit seien alle 50 damals vorgeschlagenen Lieder im Liederheft gewesen.

Da jeder immer willkommen war, war der personelle Umfang eines Treffens kaum kalkulierbar, auch was die Verköstigung anging. Knebel erinnerte sich: An manchem Dienstag habe nur ein kleines Grüppchen in der Altenstube gesessen, aber oft hätten die Anwesenden auch in den oberen Saal ausweichen müssen, weil es zu eng wurde.

Treffen, Feiern und Ausflüge

Im Laufe der Jahre gab es anstatt der wöchentlichen dann nur noch zwei Treffen im Monat, wobei für eines ein Programm organisiert wurde, bei dem anderen Geselligkeit, Austausch und/oder Singen im Vordergrund standen. Bis Corona kam, hatte der Seniorenkreis auch feste Termine im Jahreskalender, wie eine Karneval-Veranstaltung, einen Bußgottesdienst in der Fastenzeit, eine Feier zum Muttertag, ein Sommerfest, die Feier des Altenehrentages, ein Treffen in der Vorweihnachtszeit und schon seit dem Gründungsjahr einen Tages- oder Halbtagesausflug. Bei den musikalischen Angeboten gab es Zusammenarbeiten mit Musikern, Volksschule und Kindergärten.

Wie Schönborn erklärte, boten für den Seniorenkreis die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag in diesem September auch Gelegenheit, diejenigen zu ehren, die von Anfang an dabei sind. Im Namen der Diözese Würzburg überreichte die Seniorenkreis-Leiterin an Renate Adrian und Ingrid Weidner Dankesurkunden.

Nach ihren Anliegen für die Zukunft des Seniorenkreises gefragt, sagt Schönborn, sie wünsche sich, dass immer wieder neue Gesichter zu den Treffen kommen und dass sich der Seniorenkreis über Unterstützung von jungen Helferinnen und Helfern freuen würde, damit es weitergehen kann.

Und Knebel sagte zum Ende seiner Rede beim Jubiläumsfest: »Nicht jeder bekommt die Chance, alt zu werden. Wir sollten also jeden Tag schätzen, an dem wir altersgemäß einigermaßen gesund sind. Wir sollten weniger jammern, dafür mehr zufrieden die Zeit genießen.«

Marco Burgemeister

Hintergrund: 50 Jahre Seniorenkreis Großheubach Der Großheubacher Seniorenkreis wurde 1972 ins Leben gerufen und feierte heuer sein 50-jähriges Bestehen. Verschiedene Leiterinnen haben im Laufe der Jahrzehnte die Organisation der Jahresprogramme und der Helferdienste übernommen. Wie Franz Knebel in seiner Ansprache zum Jubiläum zusammen fasste, waren dies: 1972 bis 1985 Renate Adrian, 1986 bis 1997 Helga Kehl und 1997 bis 2009 Barbara Dauber. Seit 2009 leitet Waltraud Schönborn den Seniorenkreis. mab