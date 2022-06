Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Großheubacher Schule hat jetzt ein grünes Klassenzimmer

Bildung: Lehren und Lernen unter freiem Himmel - Am Donnerstag offiziell übergeben - Zur Feier des Tages gibt's ein Entenei

Großheubach 03.06.2022 - 13:37 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lehrerin Ann-Kathrin Schuler (links) und Schulleiterin Ulrike Maier mit Drittklässern im neuen grünen Klassenzimmer an der Großheubacher Schule. Foto: Marco Burgemeister

Dieses wurde Donnerstagnachmittag im Rahmen eines Festes seiner Bestimmung übergeben.

Maier hieß neben den Schülern, deren Eltern und Familienangehörigen unter anderem noch Bürgermeister Gernot Winter, Altbürgermeister Günther Oettinger sowie ihren Vorgänger im Amt des Schulleiters, Robert Magenheim, zur Feierstunde willkommen. Sie dankte Alma Basimamovi, bei der Gemeinde die für den Bauhof zuständige Sachgebietsleiterin, für die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des grünen Klassenzimmers sowie der Sparkasse Miltenberg-Obernburg, aus deren Spendentopf für Nachhaltigkeit das Projekt gefördert worden sei.

Freude am Gärtnern

Wie es zu dessen Umsetzung kam, ließ die Rektorin Revue passieren: Als sie neu in der Position der Schulleiterin gewesen sei habe sie erfahren, wie viel Freude es früher den Schülern bereitet habe, einen Schulgarten zu pflegen. Selbst Eltern, deren Kinder heute selbst in die Schule gehen würden, hätten sich mit Freude daran erinnert. Allerdings sei auch vom ehemaligen Schulgarten so gut wie nichts mehr zu erkennen gewesen. Das alte Konzept sei zwar toll, aber nicht besonders nachhaltig gewesen, vor allem, weil die Haupterntezeit der Klassenbeete immer die Sommerferien gefallen sei.

Ein neues Konzept wurde erstellt. Dieses sei, so Maier, von ihrer Stellvertreterin Dagmar Gans entworfen worden und habe sowohl den Gemeinderat als auch die Sparkasse überzeugt. Innerhalb kürzester Zeit, mit viel Tatkraft und Leistungen des gemeindlichen Bauhofes habe die Idee verwirklicht werden können.

Frisch angesät

Maier bat um Nachsicht, dass das Gelände des grünen Klassenzimmers zwar für die Festgäste über die Einfriedung einzusehen, aber das Betreten nicht erlaubt war: Das frisch angesäte Grün sollte durch die Tritte der vielen Gäste keinen Schaden nehmen. Weitere Ansprachen gab es von Bürgermeister, Konrektorin, Elternbeiratsvertretung, Schülersprechern sowie von Pfarrerin Judith Haar-Geißlinger als Vertreterin der evangelischen und Pfarrer Christian Stadtmüller als Vertreter der katholischen Kirche. Die beiden Geistlichen beteten, sangen mit den Kindern Lieder, Stadtmüller segnete das grüne Klassenzimmer. Als musikalischen Rahmen gab es diverse Lieder, unter anderem das zum Einstieg von Schülern dargebotene »Schule ist mehr«.

Von einer schönen Begebenheit hatte Maier beim Festakt noch zu berichten: An dem Teich im Grünen Klassenzimmer hat sich ein Entenpärchen niedergelassen - genau am Donnerstag, dem Tag der Einweihung, wurde am Rand des Teichs ein Ei gelegt. Ein gutes Zeichen, konstatierte die Schulleiterin.

mab