Großheubacher Ratssitzungen wieder im Rathaus

Brandschutz: Diskussion über Rettungswege spaltet Gremium

Großheubach 18.01.2023 - 15:00 Uhr 4 Min.

Gemeinderatssitzungen sollen künftig wieder im ersten Stock des Großheubacher Rathauses (Foto) - von dem aus es aktuell keinen zweiten Rettungsweg, beispielsweise mittels Außentreppe gibt - stattfinden: Dafür stimmte eine Mehrheit des Gemeinderats am Dienstag - für die Zukunft könnten bauliche Maßnahmen mehr Sicherheit gewährleisten.

Wie ernst das Thema ist, zeigte der Umstand, dass die Minderheit im Rat, die aufgrund von Sicherheitsbedenken (vorerst) nicht wieder in den Rathaussaal möchte, darum bat, ihr Abstimmverhalten in dieser Frage mit Namensnennung protokollieren zu lassen. Der Sitzungssaal im Rathaus ist zweigeteilt, hat einen baulich durch einen Tisch und etwa hüfthohe Schränke von der Sitzordnung des Gremiums abgetrennten Zuschauerraum (für Gäste und Pressevertreter), der weniger Platz aufweist als der Rest des Saals. Oftmals sind ungefähr genau so viele Besucher wie Gremiumsmitglieder anwesend. Die Gäste sind teils auf engstem Raum zusammen, einen Rettungsweg über eine Außentreppe aus dem Saal gibt es nicht.

Die aktuelle Diskussion gab es die vergangenen rund zwei Jahre eher weniger: Bedingt durch die Pandemie waren die Sitzungen in der Regel im Gemeinschaftshaus, wenn dies einmal nicht ging, in der Aula der Grund- und Mittelschule, wie nun am Dienstag. Zur Abstimmung stand die Frage, ob die Sitzungen weiterhin im Gemeinschaftshaus oder in der Schulaula stattfinden sollten. Dafür waren Bürgermeister Gernot Winter, Volker Dauber und Thomas Schmitt - sie wurden dann von der Mehrheit überstimmt, somit galt dies als Ablehnung der Frage. Dies zeigte, dass es Partei- und Fraktionsübergreifend verschiedene Auffassungen gibt, Winter ist CSU-Mitglied, Dauber gehört der PWG/FW-Fraktion und Schmitt der SPD-Fraktion an.

Vorteile von Gemeinschaftshaus und Schule

Zuvor erläuterte der Bürgermeister die Argumente für die Tagungen im Gemeinschaftshaus oder Schule: Diese seien ebenerdig begehbar, der Saal im Rathaus nur über zwei Treppen mit insgesamt 29 Stufen, im Falle eines Brandes stünden in Gemeinschaftshaus und Schule zur Evakuierung mehrere ebenerdige Fluchtwege sowie Fensterausstiege im Erdgeschoss zu Verfügung. Im Rathaus dagegen müsse, wenn das Treppenhaus nicht nutzbar sei, eine Rettung durch die Fenster über eine beizuschaffende Feuerwehrleiter erfolgen.

Dazu nannte Winter weitere Vorteile der geräumigeren Sitzungsorte beim Live-Streaming und das Aufstellen der Tische in einer U-Form. Auch die Gemeindeverwaltung sieht Vorteile in Gemeinschaftshaus und Schule. Dauber sagte, dass bei der ganzen Argumentation die Frage der Sicherheit an erster Stelle stehen sollte, und plädierte dafür, unter den jetzigen Umständen nicht in den Sitzungssaal im Rathaus zurück zu kehren, sondern erst, wenn dieser durch bauliche Maßnahmen sicher gemacht werde und alles auf dem neuesten Stand wäre.

Dauber stellte den Antrag, den aktuell amtierenden Kreisbrandrat einzuladen, zu prüfen und Rechtssicherheit schaffen zu lassen, ob der Saal so in Ordnung sei, wenn beispielsweise 30 Leute gerettet werden müssten. Thomas Hartig (HmZ) berichtete, es gebe Möglichkeiten, den Raum im Rathaus sicher zu machen und auch rechtzeitig evakuieren zu können.

Befürworter für das Rathaus

Egon Galmbacher (CSU) stimmte für die Wiederaufnahme der Sitzungen im Rathaus: "Ich verstehe nicht, warum man jetzt auf dem ganzen Sicherheitsaspekt so herumreitet. Ich war 30 Jahre in dem Sitzungssaal drin, und es hat nicht einmal gebrannt, in den ganzen 30 Jahren." Er wisse überhaupt nicht, wann es jemals dort gebrannt habe und fügte an: "Jetzt auf einmal tut man so, als ob es in jeder Sitzung brennen könne." Er verwies auf Hartigs Argumentation, dass Sicherungen wie Brandmeldeanlagen eingebaut werden könnten. "Ich habe kein Verständnis, dass diese Diskussion mit dem Sitzungssaal geführt wird."

Zum Thema Barrierefreiheit meinte Galmbacher: "Momentan sind wir alle gut zu Fuß, wenn einer nicht so kann, gibt es auch Möglichkeiten, den zu beteiligen." Alle Vorkehrungen zu treffen und dass alles im Vorfeld an Mängel ausgeschaltet werden könne, glaube er nicht. Es sei viel Geld in den Sitzungssaal gesteckt worden. Er fragte, was mit den Möbel passieren solle, wenn der Saal nicht mehr genutzt würde. Er verstehe die Diskussion nach Sicherheit nicht, denn dann müsste das ganze Rathaus geräumt werde, sagte Galmbacher.

Der Bürgermeister sagte nach der Abstimmung, er möchte Daubers Antrag aufgreifen, da er wegen des Sicherheitsaspekts seine Bedenken habe. "Wenn ich jetzt einfach in den Sitzungssaal gehe und etwas passiert, gehe nämlich nur ich in den Knast, nicht die Kollegen, die jetzt dafür gestimmt haben", stellte Winter klar. mab

mab

Gemeinderat Großheubach in Kürze: Großheubach. Der Großheubacher Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit folgenden Themen beschäftigt: Mobile Ferienhäuser: Bei einer Gegenstimme von Egon Galmbacher (CSU) gab es Grünes Licht für eine Bauvoranfrage, welche die Errichtung von mobilen Ferienhäusern, die Umnutzung bestehender Betriebsgebäude in Ferienwohnungen und die Umnutzung eines Verkaufsraumes zu einer Wohnung vorsieht. Das Grundstück liegt im Außenbereich. Galmbacher bemängelte die fehlende Nachbarbeteiligung: Denn wenn Nachbarn etwas beizutragen hätten, an das der Gemeinderat nicht gedacht habe, müsse dies berücksichtigt werden. Bürgermeister Gernot Winter sagte, dass es nur eine Bauvoranfrage sei und deshalb auf die Nachbarbeteiligung verzichtet worden sei. Ulrike Oettinger (HmZ) begrüßte, dass mit der Maßnahme Übernachtungsmöglichkeiten für den Fremdenverkehr geschaffen würden, es sei eine Bereicherung für Großheubach. Antrag Stellenplan: Einen Antrag der Fraktion Heimat mit Zukunft auf Aushändigung eines Stellenplanes lehnte das Gremium mehrheitlich ab, dafür stimmten die fünf Ratsmitglieder der antragstellenden Fraktion. Deren Vorsitzende Ulrike Oettinger erläuterte vor der Abstimmung die Hintergründe des Antrages, es gehe um Einsicht in die Entwicklung der Personalsituation der vergangenen Jahre. Änderung bei Entgelten: Der Bürgermeister informierte über eine Änderung des Entgelt-Modells für seine Stellvertreter, welche der gesetzlichen Dynamisierung durch die allgemeine Besoldungsentwicklung unterliege. Der Zweite und Dritte Bürgermeister erhalte jeweils künftig eine monatliche Entschädigung von 22,63 Euro pro Stunde. Aktuell ist Großheubachs Zweiter Bürgermeister Kurt Bittner (PWG/FW) und die Dritte Bürgermeisterin Eva Arnold-Link (CSU).Jahresbericht Kanalnetz: Wie Winter bekannt gab, sei von ihm am 22. Dezember 2022 ein Ingenieurbüro damit beauftragt worden, gemäß eines Angebots vom 20. Dezember 2020 im Wert von 4406 Euro den Aufbau eines digitalen Kanalinformationssystems zur Erstellung des Jahresberichtes 2022 über das Kanalnetz zu übernehmen. Der Bürgermeister informierte, dass der Markt Großheubach gemäß der Eigenüberwachungsverordnung dazu verpflichtet sei, für das Kanalnetz und die zugehörigen Bauwerke jährlich der Wasserwirtschaftsverwaltung einen Jahresbericht vorzulegen. Fachwerk Altes Rathaus: Für die Zustandsaufnahme der Fachwerkskonstruktion des Alten Rathauses erteilte der Bürgermeister am 21. Dezember 2022 den entsprechenden Auftrag an eine Fachfirma auf Basis eines vorliegenden Angebotes vom 24. November 2022 im Wert von 14.161 Euro. Bereits im Februar 2022 wurden Mängel am Gebäude entdeckt und dokumentiert. Grabmalprüfung: Wie der Bürgermeister mitteilte, sei der Markt Großheubach aufgrund des Haftungsrechts dazu verpflichtet, die Standfestigkeit der Grabmale mindestens einmal jährlich überprüfen zu lassen, was dieses Jahr durch eine Fachfirma noch erfolgen wird. Die Gemeinde wird den genauen Zeitpunkt der Prüfung dann bekannt geben. mab