Großheubacher Kupferkessel für schottischen Zaubertrank

Großauftrag für Firma Adrian - Brennblasen für Whiskydestillerie

Katrin und Stefan Adrian vor einer der von ihrer Firma gebauten Destillieranlagen. 5000 und 3600 Liter fassen die beiden von der Großheubacher Firma Adrian gebauten kupfernen Brennblasen, die bald echten schottischen Whisky liefern werden.

Edelbrenner aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, aber auch Spirituosenhersteller in Ausland und selbst in den USA kennen und schätzen den Handwerksbetrieb, der sich seit seiner Gründung 1811 als Kupferschmiede zu einem der wenigen deutschen Spezialhersteller für Brennereianlagen weiterentwickelt hat. Der Auftrag aus Schottland ist trotz der seit langem internationalen Kundschaft dennoch etwas ganz Besonderes: Nicht nur weil die klassischen Pot-Still-Brennblasen so anders aussehen als die Destillen, die sonst in Großheubach gebaut werden, sondern auch wegen der Größe: 5000 Liter fasst die größere für den ersten Brand, die für den zweiten immer noch 3600 Liter.

Seniorchef verstorben

»Anlagen, die Edelobstbrenner bei uns bestellen, fassen in der Regel 150 Liter«, ordnet Katrin Adrian die Dimension ein. Für die junge Betriebsleiterin und ihren Mann Stefan ist es der größte Auftrag seit dem überraschenden Tod von Seniorchef Hans Adrian in vergangenen November, der die Betriebshalle verlässt. »Es ist das klare Signal, dass es weitergeht«, sagt Katrin Adrian.

Seit zehn Jahren arbeiten sie und ihr Mann in der Betriebsleitung mit und haben dankbar erfahren wie sehr Hans Adrian die Verantwortung bereits übertragen hatte. Und mit der Verantwortung kam auch das Kundenvertrauen. Vor den beiden großen Brennblasen hatte sich der Burn o' Bennie-Eigner Mike Bain schon 2017 eine kleinere, 500 Liter fassende Brennblase in Großheubach bauen lassen und über zwei Jahre mit verschiedenen Malzrezepten und Fässern experimentiert. Die Ergebnisse machten ihm nicht nur Mut, nun im großen Stil durchzustarten, sie sorgten auch für den nötigen Kapitalgrundstock: Von 100 Fässer die 2019 befüllt wurden, waren 88 schnell an Kapitalanleger verkauft, obwohl der Inhalt noch gar nicht Whisky genannt werden darf - der Name steht dem Destillat erst nach drei Jahren Fasslagerung zu.

Die von Stefan Adrian und seinen Mitarbeitern entworfene und gebaute Whisky-Destille besteht natürlich nicht nur aus zwei großen Kupferkesseln. Die Anlage verbindet die klassischen Brennblasen mit ihrem typischen »Hut« mit moderner Technik. So stecken die Kessel in einem Doppelmantel aus Edelstahl und stehen in einen dampfbeheizten Wasserbad. Mit dem lässt sich nicht nur die Maische oder - wie es beim Whisky heißt - das »Wash« viel kontrollierter und schonender erhitzen, die Heiztechnik erhöht auch die Lebensdauer der Brennblase.

450 Liter am Tag

Wie alle Brennanlagen von Adrian ist auch die Whisky-Destille ein Einzelstück und nach den Anforderungen und Vorstellungen des Kunden entworfen. »Am Anfang steht die Zahl, wie viel Liter am Tag produziert werden sollen. Das bestimmt die Größe«, sagt Stefan Adrian. Für die 450 Liter Whisky, die Burn o' Bennie bald jeden Tag brennen will, schweißten die Großheubacher Anlagenbauer geformte Kupferbleche zu Kesseln mit rund zwei Metern Durchmesser und drei Metern Höhe zusammen. Die typischen Hüte lassen beide noch weiter, auf imposante fünf Meter Höhe wachsen. »Whisky-Maische schäumt gern«, erklärt Stefan Adrian deren Funktion. Der lange, eingeschnürte Hals lässt den Schaum zurückfallen und sorgt für eine bessere Trennung von schwereren und leichteren Bestandteilen des Destillats.

Für die besondere Expertise der Firma Adrian für die Herstellung von Spirituosen sorgen die beiden Standbeine des Unternehmens und die Familiengeschichte: Von Anfang an wurden in der Kupferschmiede nicht nur Destilliergeräte hergestellt, sondern auch Edelobstbrände. Auch diese Familientradition setzt Katrin Adrian fort. Sie kümmert sich nicht nur um Angebotskalkulation und Finanzen, sondern hat nach ihrem Abschluss als Betriebswirtin auch noch die Ausbildung zur staatlich geprüften Brennerin gemacht und ist zuständig für den hochprozentigen Nachschub im umfangreichen Sortiment der »Adrian Edelbrände«.

Hintergrund: Pot Still- Brennverfahren Es gibt zwei Orte, bei den Führungen durch die großen schottischen Whiskydestillerien, an denen die Führer besonders lange stehen bleiben und reden: Natürlich in den riesigen Fasslagern, in denen der frisch gebrannte Whisky seiner Abfüllung entgegenreift, aber auch in der Brennerei, wo es über die "Pot Stills", die Kupferkolosse zur Destillation, viel zu sagen gibt. Das Pott-Still-Verfahren ist typisch für schottischen Whisky. Gebrannt wird normalerweise in zwei, manchmal auch drei Durchgängen. Im ersten, dem sogenannten Wash-Still wird die vergorene Maische erhitzt und daraus ein Alkohol von 20 bis 27 Volumenprozent destilliert. Bei zweiten Brand im sogenannten Spirit-Still steigt die Konzentration dann auf 65 bis 80 Volumenprozent. Entscheidend ist das Material der Brennblase: Kupfer. Das Metall gibt Ionen ab, die die Qualität des späteren Whisky positiv beeinflussen. Diese Prozess hat ab er auch einen kostspieligen Nebeneffekt: Durch die Abgabe der Kupferionen nimmt die Wandstärke der Brennblasen im Lauf von fünf Jahren rund einem Millimeter ab. Die Lebens- und Einsatzdauer der Poit Stills ist damit begrenzt. Typisch für Whiskydestilleriere sind auch die hohen "Hüte" oder Schwanenhälse über den Kesseln. Sie sind von Brennerei zu Brennerei sehr unterschiedlich geformt und haben großen Einfluss auf den Stil des Destillats. Während manche Brennereien auf konisch.gerade Schwanenhälse setzen sieht man in anderen Einschnürungen oder ballförmige Verdickungen, sogenannte Milton-Balls. Experten können aus der Form ableiten, ob die Destille einen leichten filigrane Whisky oder einen schweren, intensiven produziert. Weil für das Endprodukt jedoch auch Malz, Gärung und vor allen die Reifung in verschiedenen Fässern entscheidend sind, macht die eigentlich Pot-Stil-Destillation nur etwa 15 Prozent am Bouquet und der Textur des fertigen Whiskys aus. kü