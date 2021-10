Großheubacher Krimiautor spricht über seinen neuesten Pater Abel-Band

Roman Kempf: "Atmosphärisches aus der Region einbauen"

Roman Kempf mit seinen bisher erschienenen Büchern am heimischen Esszimmertisch in Großheubach. Hier schreibt er seine Kriminalromane.

Zu Beginn eine Frage für Kurzentschlossene, die Ihre Romanreihe noch nicht gelesen haben: Sollten Leser alle Ihre Bücher kennen, um den achten Band zu verstehen?

Nein, man kann quereinsteigen. Jeder Roman ist in sich abgeschlossen. Allerdings machen die Hauptfigur Abel und seine Frau Marie eine Entwicklung durch. Da gibt es ein paar Feinheiten, die man besser mitbekommt, wenn man mit dem Band eins - "Schöner Wein" - anfängt.

Welche Entwicklung macht Abel denn durch?

Er wird vom Amorbacher Cellerar und Klostermanager zum Miltenberger Händler und Familienvater. Das ist ein bisschen ein Handicap, weil er auf seine Familie Rücksicht nehmen muss und seine Frau Marie das auch einfordert (lacht). Marie entspricht nämlich ganz bewusst nicht dem Klischee einer Frau der damaligen Zeit.

Wenn Sie "Weißes Gold" in drei Schlagworten beschreiben müssten, welche wären es?

Das Handwerk der Elfenbeinschnitzerei, die wirtschaftliche Not im Odenwald mit dem Aberglauben in der Bevölkerung und im Gegensatz dazu das moderne Denken des Erbacher Grafen Franz I.

Was war das Besondere an dieser historischen Gestalt?

Franz I. hat damals die Landwirtschaft gefördert. Er hat den Zwischenanbau von Klee auf den Feldern eingeführt, der praktisch wie natürlicher Dünger wirkt. Er hat auch Italien bereist, war ein Sammler historischer Stücke und hat angeblich selbst in Österreich den Beruf des Elfenbeinschnitzers erlernt. Die Idee brachte er dann mit in den Odenwald. Das war also ein ganz aufgeklärter Bursche, während ein Großteil der Bevölkerung immer noch dem Mittelalter anhing. Auch Abel will in den Romanen gegen dieses Denken vorgehen und Aufbruchstimmung verbreiten, stößt aber auf Widerstand.

Der Elfenbeinschnitzerei kommt in Ihrem Roman eine zentrale Rolle zu. Wie kamen Sie auf die Idee? Und ist die Schnitzerei in Erbach heutzutage immer noch ein großes Thema?

Ich wusste von Erbach und der Elfenbeinschnitzerei. Man kann das Handwerk auch heute noch in Michelstadt lernen. Die wirtschaftliche Bedeutung der Elfenbeinschnitzerei ist aber nicht mehr die von damals. Seit dem Verbot des Elfenbeinhandels 1989 wird auch kein Elfenbein mehr verwendet. Nun sind es Mammutstoßzähne aus Ausgrabungen. Das Elfenbeinmuseum im Erbacher Schloss ist auf jeden Fall sehenswert und es gibt in Erbach ein Unternehmen für Design und Accessoires, das seine Ursprünge in der Elfenbeinschnitzerei hat.

Im Buch dreht sich Vieles um die gruselige Rodensteiner-Sage. Worum geht es dabei?

Mein Verleger, Herr Erfurth vom Obernburger Logo Verlag, hatte mir die Sage zugeschickt. Ich habe sie gelesen und dachte mir: Das ist eine Steilvorlage, weil ich immer Atmosphärisches aus der Region in meinen Roman einbauen will. Es geht um einen Ritter, der ein Haudegen war. Er hat seine Frau im hochschwangeren Zustand verlassen, weil ihm das Kriegshandwerk wichtiger ist. Die Frau stirbt im Kindsbett, erscheint dem Kindsvater als weiße Gestalt und verflucht ihn. Der Rodensteiner erschrickt darüber so sehr, dass er seinen Kampfgeist einbüßt, bei einem Händel verwundet wird und stirbt. Seitdem verlässt er immer mal wieder als Untoter seine Burg auf dem Schnellerts (Odenwaldkreis). Er reitet dann durch die Luft und macht Radau. Das ist ein Zeichen dafür, dass irgendwo ein Krieg ausbricht.

In einigen Fällen haben Sie also Unterstützung durch Ihren Verleger bekommen. Wie gehen Sie in der Regel bei der Recherche für Ihre Bücher vor?

Herr Erfurth besorgt mir Informationen, wenn ich sie brauche. Ich rufe auch häufiger mal den Miltenberger Wilhelm Keller wegen Dingen an, die die Region betreffen. Er ist Historiker und hat früher einmal die Volkshochschule geleitet. Bei mir um die Ecke gibt es auch einen Bibliothekar, Matthias Klotz, der im Stiftsarchiv in Aschaffenburg arbeitet und der mir immer eine große Hilfe ist. Schon lange sammle ich auch Material aus dem Main-Echo oder dem Spessartheft. Da gab es mal einen Artikel über einen Schwammklopfer, den habe ich bei Gelegenheit eingebaut. Oder ich stöbere im Internet. Ich habe aber auch in Michelstadt eine Stadtführung gemacht und eine Schlossführung in Erbach. Denn wenn ich meinen Abel nach Michelstadt reiten lasse, will ich wissen, wie er die Stadt von seinem Pferd aus sieht.

Im Buch wird viel Dialekt gesprochen. Haben Sie da einen Experten an der Hand oder machen Sie das "frei Schnauze"?

Ich mache das "frei Schnauze", mein Verleger macht dann entsprechende Korrekturen. Er ist oft bei Märkten in unserer Region, auch im Odenwald, und hat ein Gehör für dialektale Besonderheiten. Er hat mir beispielsweise den Tipp mit dem Wort "Schnuddelfress" gegeben, das im Buch vorkommt. Es hat sich aber auch schon mal jemand beschwert, dass der Spessart-Dialekt nicht ganz so passend gewesen sei. Beim Dialekt muss aber nur die Richtung stimmen, denn die Bücher müssen ja auch noch in Norddeutschland verstanden werden.

Wieso schreiben Sie Kriminalromane?

Ich war damals begeistert vom "Medicus", der war der große Renner. Ich dachte mir, es würde mir gefallen, auch mal so in der Richtung zu schreiben.

Wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?

Vor 15, 20 Jahren gab es in der Wochenendausgabe der Zeitung eine Seite mit Kurzgeschichten. Da habe ich den Redakteur Georg Kümmel gefragt, ob es denn Sinn machen würde, so etwas zu selbst schreiben. Er sagte ja. Da habe ich angefangen zu schreiben und mich mit dem Heftchen "Stilfibel" darüber informiert, wie man gute Texte schreibt. Dann dachte ich mir: Jetzt kannst du auch ein Buch schreiben (lacht). Einer der Tipps im Selbststudium war, dass man von etwas schreiben soll, über das man sich auskennt. Da ich mal eine Broschüre über den Obstanbau am Untermain - von den Römern bis zur Gegenwart - geschrieben hatte, war meine Überlegung, dieses Thema als Hintergrund für meinen ersten Roman zu nehmen.

Wie lange brauchen Sie für einen Roman?

Die Romane sind immer im Abstand von zwei Jahren erschienen. Wenn ein Band herauskommt, bin ich schon am Schreiben des nächsten. Aktuell habe ich bereits die ersten Kapitel vom nächsten Buch geschrieben. Die Wintermonate sind dabei immer die produktivsten. Ich sitze knapp eineinhalb Jahre daran, dann geht es zum Verleger. Herr Erfurth hat da nochmal einen anderen Blick. Man selbst ist natürlich von dem überzeugt, was man schreibt. Aber es braucht einen Zweiten, der sagt: Das muss besser sein. Oder: Da fehlt noch was.

Das führt mich zur Abschlussfrage: Was können Sie über Ihren nächsten Pater Abel-Roman verraten?

Der Roman wird wieder in Miltenberg spielen. Es geht darum, dass die Franzosen durch das Untermaintal ziehen. Aber mein Verleger legt Wert darauf, dass ich vorab nicht so viel verrate.

Lesungstermine: Freitag, 22. Oktober, 19 Uhr im Alten Rathaus Miltenberg (Hauptstraße 137, kostenfrei, Anmeldung beim Kulturreferat Landratsamt Miltenberg: 09371/501501); Samstag, 30. Oktober, 19.30 Uhr in der Rentmeisterei Bad König (Schlossplatz 1, kostenpflichtig)

Zur Person: Roman Kempf Roman Kempf ist Autor historischer Kriminalromane. Er kommt aus Großheubach und ist Gartenbauingenieur im Ruhestand. Auch privat gärtnert er noch. Weitere Hobbysdes 68-Jährigen sind Wandern und Lesen - meist zum Selbststudium, um Informationen für sein nächstes literarisches Werk zu sammeln. »Weißes Gold« ist Kempfs achter historischer Kriminalroman. Das Buch spielt im Jahr 1794. Ein bedeutender Erbacher (Odenwaldkreis) Elfenbeinschnitzer wird nach einer Gewitternacht tot in seiner Werkstatt aufgefunden. Der ehemalige Benediktinerpater und jetzige Kaufmann Abel wird vom Grafen Franz I. damit beauftragt, den Fall aufzuklären. In Kempfs Buchreihe geht es nach Informationen des Obernburger Logo Verlags stets um »charakteristische Themen der geschichtsträchtigen Region an Rhein, Main und Neckar«. Die Reihe umfasst mittlerweile eine Gesamtauflage von über 35.000 Exemplaren. (juh)