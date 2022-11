8,7 Ki­lo­gramm: So viel Scho­ko­la­de isst der Deut­sche jähr­lich«, sagt Chris­ti­ne Far­ren­kopf und schüt­telt leicht un­gläu­big den Kopf. 8,7 Ki­lo­gramm: Das sind 87 Ta­feln, ei­ne wahn­sin­ni­ge Men­ge. »Scho­ko­la­de ist ein gro­ßes The­ma«, schluss­fol­gert denn auch die Großh­eu­ba­che­rin. Schafft sie so viel? »Nie.« Da­bei sitzt die 40-Jäh­ri­ge an der Qu­el­le.