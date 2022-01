Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Großheubacher Kolpingjugend sammelt über 300 Christbäume ein

Aktion: Bürger zeigen sich großzügig - Geld kommt dem katholischen Jugendverband zugute

Großheubach 09.01.2022

Die Christbaumsammlung der Großheubacher Kolpingjugend am Samstag war ein toller Erfolg: Wie Mitorganisatorin Lena Geis mitteilte, seien gegen eine kleine Gebühr zwischen 300 und 350 Bäume zusammen gekommen.

Start war morgens um neun Uhr am Rotkreuzheim, wo sich die Sammler - es waren elf Mitglieder der Kolpingjugend - einfanden, dazu gesellten sich drei Fahrer. Die Fahrzeuge wurden von der Gemeinde und Großheubacher Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Die Baumsammlung, welche bereits seit vielen Jahren stattfindet, war im Vorfeld öffentlich angekündigt worden. Wer seinen abgeschmückten Christbaum abholen lassen wollte, konnte diesen am Straßenrand vor seinem Wohnhaus abstellen. Die Jugendlichen klingelten dann am jeweiligen Anwesen, um einen Betrag von zwei Euro für das Einsammeln des Baums entgegenzunehmen. »Viele Bürger haben uns mehr als zwei Euro gegeben, was uns sehr freute und wofür wir uns noch einmal bedanken möchten«, berichtete Geis über die Großzügigkeit der Großheubacher. Das Geld komme direkt der Kolpingjugend zugute, das meiste davon würde erfahrungsgemäß für das Zeltlager verwendet.

Insgesamt zwölf Lkw-Ladungen voller ausrangierter Bäume seien am Samstag zum gemeindlichen Grüngutsammelplatz gebracht worden.

Marco Burgemeister