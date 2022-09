Großes Besucherinteresse beim esten Spieletag in Miltenberg

Stadtbücherei und Spieleverlag unterstützen Projekt Stadt-Land-Spielt

Miltenberg 11.09.2022 - 16:03 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

An den Tagen des Gesellschaftsspiels, die am Wochenende bundesweit und in Nachbarländern über das Projekt Stadt-Land-Spielt! initiiert wurden, beteiligte sich auch die Miltenberger Stadtbücherei in Kooperation mit dem Spieleverlag Heidelbär Games. Unser Bild zeigt Bücherei-Leiterin Andrea Rudolf und Michael Kränzle, Head of Marketing des Spieleverlags, die gerade das Spiel Hungry Monkey ausprobieren.

Einerseits soll die Vielfalt dieser Unterhaltungsform vorgestellt werden und gleichzeitig sollen Menschen zusammen kommen, um gemeinsam eine schöne Zeit beim Spielen zu haben. Ausgerichtet werden diese Tage bundesweit und auch in Nachbarländern vom gemeinnützigen Projekt Stadt-Land-Spielt.

Bei der zehnten Auflage (seit 2013 gibt es die Aktion) - heuer am Samstag, 10. und Sonntag, 11. September 2022 - beteiligte sich erstmals die Kreisstadt: Die Stadtbücherei hatte am Samstag zusammen mit dem in Miltenberg ansässigen Spieleverlag Heidelbär Games dazu für einen Tag eingeladen.

Ort des Geschehens war die Stadtbücherei in der Altstadt. Zwei Mitarbeiterinnen, darunter Leiterin Andrea Rudolf, sowie fünf Vertreter - Michael Kränzle, Roland Goslar, Bianca Dietrich, Anna-Sophie Kuhnt und Nikita Zimmermann - der hiesigen Spieleschmiede kümmerten sich um den Ablauf. Jeder konnte bei freiem Eintritt vorbeizuschauen, egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Es standen zahlreiche Spiele für jede denkbare Altersklassen bereit.

Diese erstmalige Möglichkeit in der Kreisstadt nutzten dann auch entsprechend viele Menschen. Wie Rudolf und Kränzle, verantwortlich für das Marketing bei Heidelbär Games, im Gespräch mit unserem Medienhaus berichteten, musste sich die Stadtbücherei für die Teilnahme beim Projekt Stadt-Land-Spielt bewerben. Für die Annahme werde dann geprüft, ob bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien. Dazu zählen zum Beispiel, dass der Besuch kostenfrei ist und dass die Bewerber eigenverantwortlich in Selbstorganisation den Tag organisieren. All dies war bei der Stadtbücherei in Zusammenarbeit mit Heidelbär Games gegeben, somit war die Bewerbung erfolgreich.

Zur Umsetzung wurde dann seitens des Projekts eine Spielebox zugesandt (siehe Infokasten), deren Inhalt am Samstag gleich zum Einsatz kam. In der Bücherei standen für die Gäste viele Tische mit vorbereiteten Spielen und Spielmaterial bereit - da hieß es Platz nehmen und loslegen. Das Organisatorenteam bestand auch gleichzeitig aus versierten Profis und Spiele-Erklärern, welche den Besuchern bei bisher unbekannten Spielen bei Bedarf die Regeln und die Spielverläufe erläutern konnten.

Rudolf berichtet, dass Gesellschaftsspiele schon vor Corona sich immer größerer Beliebtheit erfreut und während der Pandemie nochmals einen Popularitätsschub erhalten hätten. Unter anderem stünden gerade Escape Room-Varianten hoch in der Gunst der Spieler, die Titel davon, die mehrfach spielbar seien und zum Bestand der Stadtbücherei zählten, seien ständig ausgeliehen. Beim Tag des Gesellschaftsspiels stünde klar der Gedanke des Spiels als »Kulturgut« und dessen Förderung im Fokus. Rudolf zeigte sich besonders erfreut, dass in der Stadtbücherei viele Gäste, die sich vorher gar nicht gekannt haben, zusammen spielten. Die Büchereileiterin zog am Samstagabend ein positives Fazit: »Die Spielfreude fand kein Ende ? es war so schön, wie viele unterschiedliche Gäste zum Spielen kamen, alle Tische waren bis in den Abend belegt. Von Großeltern mit Enkeln über Paare und Einzelpersonen bis hin zu Jugendlichen - es war alles vertreten.«, so Rudolf. Sie ergänzte: »Es war das erste Mal, dass wir an diesem Aktionswochenende teilgenommen haben, aber sicherlich nicht das letzte Mal.«. Marco Burgemeister INFO: Infos gibt es auch auf den Internetseiten des Projekt Stadt-Land-Spielt!, die unter https://stadt-land-spielt.de/ zu erreichen ist.

Hier geht's zum Artikel über den Miltenberger Spieleverlag Heidelbär Games.

mab

Hintergrund: Das Spieleangebot von Stadt-Land-Spielt in Miltenbergs Stadtbücherei Die Stadt Miltenberg beteiligte sich am Samstag mit ihrer Stadtbücherei und in Kooperation mit dem hiesigen Spieleverlag Heidelbär Games an den Tagen des Gesellschaftsspiels, die vom Projekt Stadt-Land-Spielt! ausgerichtet werden. Dafür gab es im Vorfeld eine Box mit Spielen, die am Wochenende den Besuchern präsentiert wurden. Folgende Titel waren im Rahmen der Tage des Gesellschaftsspiels aus dem Paket von Stadt-Land-Spielt! am Samstag in Miltenberg dabei (Verlage in Klammern): Cubezz, Match Master, Neoville (HCM Kinzel), Machi Koro, Drecksau total, Cascadia (Kosmos), Turtle Bay, Family Inc. Explorers (Piatnik), Tiere der Welt, Würfelkönig (HABA), Decipher, Hungry Monkey (Heidelbär Games), Codenames (Czech Games Edition), Road Trip Europa (Game Factory), Dress Up Game (Jumbo Goula), Azul (Next Move), Stella (Libellud) und 7 Wonders Architects (Asmodee Germany).Alle genannten Spiele zählen nun fortan zum Bestand der Stadtbücherei zählen und können dort ausgeliehen werden. Von Stadtbücherei wurden zusätzlich noch aus ihrem schon vor dem Samstag vorhandenem Bestand angeboten:Zauberberg, Fröschis (Amigo), TAC (TAC Verlag), Heckmeck am Bratwurmeck (Zoch), Regenbogenbande (HABA), dazu noch viele Spiele von Heidelbär Games. Darüber hinaus bestand für Besucher zusätzlich die Möglichkeit, eigene Spiele mitzubringen. (mab)