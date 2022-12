Großer Stromausfall im April - Kirchzeller Bürgermeister, Feuerwehr und BRK blicken zurück

Ein Notfallplan, der sich bewähren musste - Für Zukunft gewappnet

Kirchzell 09.12.2022 - 09:00 Uhr 4 Min.

Frank Schäfer, Stefan Schwab und Alois Klemm vor dem neu angeschafften Notstromaggregat im Feuerwehr-Gerätehaus in Kirchzell. Ein Schlepper-Notstromaggregat, das im Bauhof Kirchzell gelagert wird.

In kurzer Zeit fielen 47 Zentimeter nassen, schweren Schnees. Bäume stürzten auf Leitungen, Kirchzell war vom Strom abgeschnitten. »Die Aufräumarbeiten sind noch nicht abgeschlossen«, sagt Frank Schäfer. Er ist Feuerwehrkommandant in Kirchzell und Kreisbrandmeister im Bereich Amorbach, Kirchzell und Schneeberg. Gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Schwab (CSU) und Alois Klemm, Beauftragter für Katastrophenschutz beim Roten Kreuz (BRK) im Kreis Miltenberg, wirft er Ende November einen Blick zurück auf die Ereignisse im April.

Notrufe absetzen

Damals lief alles ordentlich ab, so Schäfer und Klemm. Denn bereits 2010 hatten Feuerwehr und BRK einen Notfallplan erstellt. Auch Notstromaggregate für den Hauptort und die Ortsteile waren beschafft worden. Nach zehn Minuten besetzten die Wehrleute das Gerätehaus und schalteten den Notstrom ein. Das ist wichtig, damit die Bürger Notrufe absetzen können. Im sogenannten Katastrophenschutzfahrzeug, das einem großen Feuerwehrauto ähnelt, haben die Wehrleute sogar die Möglichkeit, digital und analog zu funken.

Wenn sogar der Digitalfunk ausfällt, können die Kirchzeller Wehrleute immer noch mithilfe von Analog-Funk mit der Außenwelt kommunizieren, zum Beispiel wenn sich ein medizinischer Notfall ereignet.

Nach 30 Minuten ohne Strom wurde das Rotkreuzheim besetzt. Rund 30 Menschen kamen im Verlaufe des Stromausfalls dorthin (siehe Hintergrund). Teilweise waren es Personen, die mit dem Auto nicht weiter kamen. »Es gab eingeschlossene Menschen hauptsächlich zwischen Mudau und Kirchzell«, erinnert sich Feuerwehrkommandant Schäfer. Teilweise erreichte die Feuerwehr diese erst am nächsten Tag gegen Mittag. »Es sind auch Leute zehn Kilometer bergauf Richtung Mudau gelaufen im hohen Schnee.«

Schäfer betont die Größe der Gemeinde Kirchzell mit ihren Ortsteilen. Sie habe eine Ausdehnung von 65 Quadratkilometern. »Das ist so groß wie Elsenfeld, Erlenbach und Obernburg zusammen.« Außerdem gebe es gewaltige Höhenunterschiede. Breitenbuch etwa liege auf über 500 Meter. Deswegen hätten Feuerwehrfahrzeuge häufig schon sehr früh Schneeketten aufgezogen. »Viele belächeln uns«, meint der Kreisbrandrat. »Aber bei uns ist Sommer und oben ist Sibirien.«

In Kirchzell mit Ortsteilen sind aufgrund der Höhenlage Schneeketten oft früher im Einsatz als im restlichen Kreisgebiet.

Im Großen und Ganzen sind die drei Männer zufrieden mit dem Notfallplan, der sich im April bewähren musste. Kleinigkeiten mussten jedoch nachgefeilt werden. Ein Knackpunkt: die Kommunikation mit der Gemeindeverwaltung. »Die war sich der Tragweite eines Katastrophenfalls nicht bewusst«, findet Schäfer. Es gab deswegen intensive Gespräche und eine Schulung des Bürgermeisters und des Geschäftsstellenleiters durch die Feuerwehr und das BRK.

Schwab gesteht: »Das hat bei uns im Rathaus einfach nicht so den Stellenwert gehabt. Man hat es auf die lange Bank geschoben.« Der Bürgermeister hebt aber hervor, dass sich der Wassermeister um die Pumpen am Hochbehälter gekümmert habe, indem er das Notstromaggregat mit Diesel versorgte. Die Bürger hatten also stets fließendes Wasser.

Neueste Infos lesen

Schwab hat weitere Lehren aus dem Großereignis gezogen. So sei der Bauhof jetzt besser vorbereitet, denn damals fehlten Warnbaken. Zudem hatten nicht alle Feuerwehren in den Ortsteilen eine Motorsäge, um umgefallene Bäume zu beseitigen. Auch ein Dieselvorrat wurde angelegt. Die Verwaltung hat zudem Formblätter erstellt, die an schwarzen Brettern aufgehängt werden können, wie etwa direkt vor dem Rathaus. Hier können Bürger die neuesten Infos zum Schadensfall lesen. Schäfer erklärt: »Das A und O ist die Information der Bevölkerung.« Deswegen hatten er und seine Wehrleute im April auch zweimal Lautsprecherdurchsagen gemacht, als sie mit dem Auto durch die Straßen fuhren.

Die Feuerwehr Kirchzell hatte in der Zeit des 25-stündigen Stromausfalls im April dieses Jahres viel zu tun. So mussten umgefallene Bäume auf Straßen beseitigt werden.

Im Rathaus ist laut Schwab auch eine Liste erstellt worden, auf der alle Kleinkinder unter drei Jahren erfasst werden. Die Gemeinde wüsste darüber hinaus gerne, welche Senioren etwa auf Beatmungsgeräte angewiesen sind. Das gehe aber wegen des Datenschutzes nicht. Darum bat er die älteren Bürger beim jüngsten Seniorennachmittag, sich selbstständig zu melden. Wichtig ist dem Bürgermeister, zu betonen: »Wir können nicht die Lebensmittelversorgung für 2200 Kirchzeller machen.« Jedoch lebe man im ländlichen Raum, wo viele Menschen noch Vorräte hätten.

Trotz der Tatsache, dass zum Thema Blackout schon Informationen im Amtsblatt standen und dass auch das Main-Echo 2021 darüber berichtete, sei der Stromausfall für viele Bürger doch überraschend gekommen. »Die merken erst dann, wie schnell die Wohnung kalt wird und wie schnell das Baby Hunger bekommt«, findet Alois Klemm. Schäfer erinnert sich an »extrem ungeduldige« Leute, die teils unverschämt aufgetreten seien. Sie hätten sich aber später entschuldigt. Für Klemm waren die 25 Stunden ohne Strom nicht das Problem. Ein kritischer Zeitpunkt ist für ihn ein Stromausfall von 72 Stunden. »Dann wird es schon eng.«

Klemm erzählt von der Sitzung eines Arbeitskreises des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die kürzlich stattfand. »Blackout ist in aller Munde«, berichtet der Mann vom BRK. Energieversorger hätten erklärt, dass regionale und überregionale Ausfälle möglich seien, vor allem wegen der Umstellung auf erneuerbare Energien. Aber auch Cyberattacken hielten sie für möglich.

In Kirchzell will man derweil nichts dem Zufall überlassen. Der überarbeitete Notfallplan soll am 14. Dezember mit Landratsamt, Katastrophenschutzreferat, Kreisbrandrat Martin Spilger, BRK und Feuerwehr durchgesprochen werden. Die drei Kirchzeller Experten erhoffen sich davon eine Art Blaupause, die an andere Kommunen weitergegeben werden kann. »Kirchzell ist sehr gut vorbereitet«, resümiert Schäfer. In Zukunft soll aber auch für Hochwasser oder einen Waldbrand vorgesorgt werden.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Ein Betrofffener erzählt "Das war eine Nacht, die ich nicht vergessen werde", sagt Heinrich Meixner über die Zeit des Stromausfalls in Kirchzell im April dieses Jahres. Der 73-Jährige war mit seinem Sohn von Erbach aus auf dem Weg zurück zum Kirchzeller Ortsteil Watterbach. Allein bis Miltenberg waren die beiden zwei Stunden unterwegs. Denn aufgrund des starken Schneefalls mussten sie Bäumen ausweichen. "Wir konnten nur im Schneckentempo fahren", so Meixner. Zwischen Amorbach und Kirchzell passierte dann noch ein zusätzliches Unglück: Das Auto bekam einen platten Reifen. Doch durch seinen Enkel wusste Meixner bereits, dass ohnehin keine Möglichkeit bestand, weiter bis nach Watterbach zu kommen. Alle Zufahrtswege waren gesperrt. "So große Flocken und so einen starken Schneefall - das habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt", sagt Meixner. Zufällig kam Frank Schäfer, der Feuerwehr-Kommandant von Kirchzell, mit einem Schneepflug bei den Männern vorbei. Er organisierte für sie einen Transport mit einem Feuerwehrfahrzeug ins Rotkreuzheim Kirchzell. Dort verbrachten Meixner und sein Sohn die Nacht. Es gab Kaffee und Getränke und Feldbetten waren bereitgestellt. "Ich konnte vor Aufregung nicht schlafen", erinnert sich der 73-Jährige. "Aber wir waren froh: Die Heizung lief, es war Licht. Wir waren da bestens untergebracht." Das Gespräch mit unserem Medienhaus nutzt der Mann aus Watterbach, um ein "herzliches Dankeschön" ans Bayerische Rote Kreuz (BRK) auszusprechen. Er sei selbst förderndes Mitglied beim BRK Kreisverband Miltenberg-Obernburg. Nicht nur für die Hilfe in der Aprilnacht ist Meixner dankbar. Er betont, dass das BRK Kirchzell auch in Notfällen innerhalb von fünf Minuten da sei. "Das ist eine wichtige Sache. Denn wenn wir von Miltenberg Hilfe erwarten, dauert es 20 bis 25 Minuten." (juh)