Großer Familiennachmittag in Eisenbach

Verein »Mission in der Einen Welt« generiert Spenden für Projekte

Obernburg 14.11.2022 - 11:46 Uhr < 1 Min.

Beim großen Familiennachmittag des Vereins Mission in der einen Welt begeistert Zauberer und Clown Matteo Orlando die Kinder.

Am Sonntag organisierte der Verein einen großen Famliennachmittag für Kinder und Erwachsene in der Sport- und Kulturhalle. Der Erlös aus der Veranstaltung fließt Projekten in Brasilien, Afrika und Indien zu. Viele Kuchenspenden, eine große Tombola und Kurzweil mit dem Zauberer und Clown Matteo Orlando sowie Glücksraddrehen standen am Sonntag auf dem Programm. Viele Gäste strömten bei sonnigem Herbstwetter in die Halle, um das Angebot zu nutzen.

Der Verein fördert seit vielen Jahren die Missionsaktivitäten, die beispielsweise für Straßenkinder eine Chance für ein Dach über dem Kopf mit Betreuung und Bildungschancen bieten. Im vergangenen Jahr hatte der Verein einen »Fair-Lauf« mit der Erkundung der Natur rund um Eisenbach angeboten.

Informationen und Spendenmöglichkeit: https://mission-in-der-einen-welt.jimdofree.com