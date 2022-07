Großer Andrang beim Familientag im Elsenfelder Elsavapark

Hintergrund

Urkundlich erwähnt wurde Elsenfeld erstmals 1122. Mitte des 13. Jahrhunderts treten alle Orte gemeinsam als blühende Dorfgemeinschaften im sogenannten "Koppelfutter-Verzeichnis" auf. Sie gehörten damals zur "Zent zur Eich" mit Sitz in Klingenberg. Die erste urkundliche Erwähnung Schippachs war 1233, als Graf und Gräfin Rieneck den Grundbesitz des Klosters Himmelthal um Ländereien um Schippach aufstockten. Rück erschien erstmals um 1270 in der sogenannten Mainzer Heberolle.

Von der bereits früh einsetzenden Siedlungsgeschichte in der Gegend um Elsenfeld zeugen viele vorgeschichtliche Funde (z.B. Altsiedlung der Bandkeramiker bei Eichelsbach, Gräberfunde in Elsenfeld, Rück und Schippach). Sie lassen darauf schließen, dass das Gebiet schon vor ca. 7.000 Jahren besiedelt war. Eine kontinuierliche Besiedlung aus vorfränkischer Zeit hat es jedoch nicht gegeben. Die zahlreich vorhandenen Hügelgräber sind ein Zeichen für eine relativ dichte Besiedelung für den Zeitraum der Jahre von etwa 1.600 bis 700 vor unserer Zeitrechnung. Erst in der Zeit des späten 6. Jahrhunderts beginnt für das Land am Untermain die eigentliche geschichtliche Periode.

