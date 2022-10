Großer Andrang bei Mechenharder Weinwanderung

Freizeit: Hunderte Besucher bei schönen Wetter dabei

Erlenbach a.Main 05.10.2022 - 11:28 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Viel los war bei der Weinwanderung der Mechenharder Jungwinzer. Foto: Christel Ney

Zwischen 11 und 18 Uhr konnten an den Stationen auf dem gut ausgeschilderten Rundweg Weine gekostet werden. "Wir hatten schon direkt zu Beginn großen Andrang an den Ständen, und der Strom der Wanderer riss den ganzen Tag nicht ab", freuten sich die Jungwinzer. Das sind in Mechenhard die drei größeren Winzer- und vier kleinere Winzerbetriebe, die sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben und verschiedene Aktivitäten gemeinsam veranstalten.

Nach Schätzungen waren am Montag insgesamt 400 bis 1000 Wanderer unterwegs: von der Weinbergstraße zu den drei Stationen, wo es sieben unterschiedliche Weine der sieben veranstaltenden Winzer zum Probieren gab, jeweils von jedem eine Weinsorte. Die erste Wein-Station an der "Ruhbank" nahe dem neuen Sendemast war erster Anlaufpunkt und Einkehrmöglichkeit. Gegen ein Pfand gab es ein Weinglas, das wieder abgegeben oder zu den weiteren Ständen mitgenommen und dort gefüllt werden konnte.

Weiter führte der Wanderweg zum "Festplatz Weinberg", wo die meisten Tisch- und Bankgarnituren bereitstanden und die Wanderer einen schönen Blick über die Weinberge ins Maintal bis auf die Höhenzüge im Odenwald genießen konnten. Hier gab es zeitweise kein Durchkommen mehr. Gestärkt mit Bratwürstchen, Winzerstangen oder Käsewürfeln, wurde die dritte Station "Hohberg" angelaufen, am Klingenberger Galgen vorbei auf den höchsten Punkt in Mechenhard. Hier war der Blick zwar nicht so spektakulär wie der ins Maintal, aber er konnte über die Höhenzüge des Spessarts, die Weinberge von Rück, bis zu den Hochhäusern von Mainaschaff gleiten. Der Rückweg zur Weinbergstraße ging dann wieder an der ersten Station vorbei.

Bei der Weinbergwanderung konnten die Besucher neben den tollen Aussichtspunkten auch die faszinierenden Alpakas hautnah erleben. Sven Noske von der Alpaka-Farm spazierte einen Teil der Wegstrecke mit seinen Alpakas Clemens, Marie und Leon. Am Abend, als die beiden weiteren Stände Feierabend machten, trafen sich viele wieder an der ersten Station zu einem Abschlussschoppen. Die gelungene Veranstaltung der Mechenharder Jungwinzer machte Lust auf die nächste: das romantische Feuertonnenfest in den Weinbergen im kommenden Januar.

ney