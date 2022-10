Große stilistische Bandbreite und tolle Darbietungen

Offene Bühne: Saisonstart im Erlenbacher Beavers

Erlenbach a.Main 06.10.2022 - 14:23 Uhr < 1 Min.

Die Open Mic-Reihe im Erlenbacher Beavers startete am Mittwoch nach einer Sommerpause in die neue Saison. Hier zu sehen ist Sänger Lee Adams bei seinem Auftritt, er interpretierte unter anderem den Elvis Presley-Klassiker "Suspicious Minds". Die Open Mic-Reihe im Erlenbacher Beavers startete am Mittwoch nach einer Sommerpause in die neue Saison. Hier zu sehen ist Sänger Jürgen Meyer bei seinem Auftritt, er spielte unter anderem "Smoke On The Water" von Deep Purple als Saxophon-Instrumental.

Somit war es auch Mitte dieser Woche wieder soweit. Nach einer Sommerpause startete die Open Mic in die neue Saison 2022/23. Organisiert wurde diese wie schon mehrfach in der Vergangenheit vom Beavers in Kooperation mit Holger Bergmann, als Musiker bekannt unter dem Namen Holle B. meets Cowabunga - der Sänger und Gitarrist übernahm dann auch die Moderation des Abends und zählte selbst zu der Reihe an Künstlern, die auftraten.

Die enorme stilistische Vielfalt, die einer jeden Open Mic-Veranstaltung innewohnt, war auch an dieser Auflage wieder prägend. Duo- und Soloauftritte, Saxofon und Gitarren, instrumentale Darbietungen oder mit Gesang und unzählige weitere Facetten sorgten dafür, dass das Publikum mit einer breiten Palette an Stimmungen und Emotionen bedient wurde und somit für jeden Gast sein persönliches Highlight dabei war. Dabei war es erneut eine Mischung aus Künstlern und Musikern, welche schon seit vielen Jahren bei der Open Mic-Reihe regelmäßig mit von der Partie sind und solchen, welche viele der Gäste in diesem Rahmen noch nicht auftreten sahen.

Es spielten diesen Mittwoch Holger Bergmann als Holle B. meets Cowabunga, Christina Niederer und Arno Knapp, Alisa Göb, Lee Adams, Andrea Hager (auch mit Stücken ihres Projekts Marrandro), Fredy Hollschuh, Anthony Carbone, Jürgen Meyer sowie ein Musiker namens Paul.

Marco Burgemeister