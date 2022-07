Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Große Pläne für altes Schohe-Anwesen in Sulzbach

Ortsbücherei und Seniorentreff, Freigelände mit Bachlauf und Weiher

Sulzbach 29.07.2022 - 14:49 Uhr 2 Min.

Die Gestaltung des ehemaligen Schohe-Anwesens stand am Donnerstag auf der Agenda des Gemeinderats Sulzbach.

Wie Bürgermeister Martin Stock erläuterte, trägt sich der Markt Sulzbach mit der Gedanken, die Ortsbücherei und die Seniorenbegegnung neu zu entwickeln. Durch den Erwerb des ehemaligen »Schohe-Anwesens« in der Bahnhofstraße mit der insgesamt 2000 Quadratmeter großen Freifläche kann nach Ansicht des Bürgermeisters beides realisiert werden. Das 1920 errichtete Wohn- und Geschäftshaus sei sanierungsfähig. Der große Garten könne, obwohl im Überschwemmungsgebiet liegend, als Teil des Parks gestaltet werden. Im Zusammenspiel mit der Braunwarthsmühle wäre es möglich, ein örtliches Zentrum der Begegnung entstehen zu lassen.

3,7 Millionen Euro Kosten

Ortsplaner Rainer Tropp stellte seinen Entwicklungsvorschlag für das Gebäude und das umliegende Areal vor. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss ist seine Idee, einen Seniorentreff entstehen zu lassen und in einem neuen parkseitigen Anbau die Bibliothek mit Leseterrasse zum Park. Das Freigelände kann seiner Ansicht nach parkähnlich gestaltet werden. Eine bauliche Entwicklung ist nach seinen Ausführungen nicht möglich, weil das Gelände im HQ100-Bereich liegt.

Die Gesamtkosten für das Projekt bezifferte er mit rund 3,7 Millionen Euro. Rund 60 Prozent sind nach Tropps Ausführungen förderfähig, eventuell sogar 80 Prozent, wenn die Marktgemeinderäte einen positiven Grundsatzbeschluss zum Programm »Innen statt Außen« im September fassen. Der Planer hob in seinem Vortrag auch noch einmal das Alleinstellungsmerkmal und den Wiedererkennungswert des Gebäudes hervor. Insbesondere der große Garten sei ein Filetstück für die naturräumlich Gestaltung

Markus Krebs (Freie Wähler Gemeinschaft) fand das Konzept sehr gelungen. Dem schloss sich sein Ratskollege Elmar Hefter (CSU) an. Er wollte allerdings wissen, ob ein Projekt dieser Art bei der derzeitigen Haushaltssituation zu stemmen ist. Dies wurde von Geschäftsleiter Alexander Limbach bejaht. Rege diskutiert wurde der Bachlauf, der derzeit ein sogenanntes Kastenprofil hat. Er soll ein breiteres Bett bekommen und naturnah umgestaltet werden. Vorstellbar ist nach den derzeitiger Planungsidee auch ein kleiner Weiher. Den Gemeinderäten lag insbesondere die Aufenthaltsqualität am Wasser am Herzen.

Miriam Weitz

Gemeinderat in Kürze Ibelo-Areal: Bürgermeister Martin Stock erläuterte den Sachstand des Projekts Ibelo-Gelände und die Änderungen, die sich mittlerweile ergeben haben. Der Marktgemeinderat stimmte dem Vorhaben bei einer Gegenstimme zu. Von der Regierung von Unterfranken wurden insgesamt drei Millionen Euro an Fördermitteln eingeräumt, in denen die Kostensteigerungen berücksichtigt sind. Feuerwehr: Der Marktgemeinderat bestätigte einstimmig Thomas Schüßler als Kommandant der Sulzbacher Feuerwehr und Eric Töpfer als seinen Stellvertreter B-Plan Soden: Seine einmütige Zustimmung gab der Marktgemeinderat dem Entwurf zur Änderung des Gesamtbebauungsplans Soden und gab damit den Startschuss für die öffentliche Auslegung. Gleichzeitig wird der Flächennutzungsplan im Bereich des Bebauungsplanes berichtigt. B-Plan Altenbach: Der Entwurf für die zweite Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes für die Erweiterung des Gewerbegebiets Altenbach war vom 16. Mai bis 16. Juni öffentlich ausgelegt worden. Die Behörden und die Träger öffentlicher Belange waren hier beteiligt. Bürgermeister Martin Stock verlas deren Stellungnahmen, denen der Marktgemeinderat einstimmig zustimmte. Herigoyen-Grundschule: Für das kommende Schuljahr ist eine weitere Ganztagesgruppe gemeldet und die Förderung beantragt worden. Dadurch erhöht sich der Anteil des Marktes um rund 6400 Euro auf rund 32.000 Euro.