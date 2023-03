Große Mehrheit für Oliver Grobeis im Odenwälder Kreistag

Odenwälder Kreistag in Kürze

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag folgende Beschlüsse gefasst:

Schlachthof: Die Unterstützung des Odenwald-Schlachthofs in Brensbach ist parteiübergreifend unbestritten. Wie zuvor der Landkreis Darmstadt-Dieburg als Miteigentümer der Odenwald Schlachthof Bauträger GmbH hat am Montag auch der Odenwaldkreis eine Ausfallbürgschaft in Höhe von bis zu 125.000 Euro beschlossen. Das Geld dient zur Absicherung von Modernisierungsmaßnahmen an der Immobilie, die vorrangig dem Tierwohl dienen sollen. Für die letzte in Südhessen verbliebene Schlachteinrichtung wird ein neuer Betreiber gesucht.

Radwege: Ebenfalls ohne Gegenstimmen befürwortete der Kreistag den Auftrag an die Verwaltung, Fördermittel zu beantragen, um die Stelle eines sogenannten Nahverkehrskoordinatoren einzurichten. Dabei handelt es sich um ein mit den Städten und Gemeinden abzustimmende Aufgabe, die Fördergelder für den kommunalen Radwegebau auftun und den Bau von Radwegen voranbringen soll. Der Kreistag hatte im Oktober 2022 einstimmig ein langfristig angelegtes Radwegekonzept mit einem Gesamtvolumen von über 41 Millionen Euro beschlossen.

Straßenbau: Eine deutliche Mehrheit hält eine regelmäßige Berichterstattung über den Fortschritt im Planungs- und Entwicklungsprozess zum Ausbau der beiden Bundesstraßen 45 (zwischen Dieburg und Groß-Umstadt) sowie 38 (Ortsumgehung Groß-Bieberau) für überzogen. Dem Antrag der CDU-Fraktion wollte sich nur ein Vertreter der AfD anschließen. Die Federführung dieser Projekte liegt beim Landkreis Darmstadt-Dieburg, in dessen Kreisgrenzen die beiden Straßenabschnitte liegen. pgi