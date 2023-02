Große Hilfsbereitschaft in Elsenfeld für Erdbeben-Opfer

Kartons voller Spenden: Auch in Elsenfeld ist die Anteilnahme an dem Erdbebenunglück in der Türkei und Syrien riesig.

Organisiert wurde die Sammelaktion von mehreren Privatpersonen. Gespendet wurden hauptsächlich Hygieneartikel, Schlafsäcke, Decken, Babynahrung, Windeln, rezeptfreie Medikamente, aber auch Hunde- und Katzenfutter. Die gespendeten Waren wurden in Großwallstadt in einer Halle zwischengelagert. Kleidung wurde nach Offenbach gebracht und wird dort wiederverwertet. Der Erlös hieraus wird ebenfalls an die Erdbebenopfer gespendet. Die Spenden werden nun per LKW oder Flugzeug in die Türkei gebracht und im Katastrophengebiet verteilt. Auch in Aschaffenburg am Volksfestplatz hatten die Helfer eine Sammelstelle organisiert und Spenden gesammelt.

Auch Sie sammeln Hilfsgüter im Kreis Miltenberg für die Erdbebenopfer? Informieren Sie uns in wenigen Stichworten darüber (bitte Kontaktdaten nicht vergessen) per Mail an: redaktion.obernburg@main-echo.de



Martin Roos