Großaufgebot der Polizei begleitet Autokorso der Freiheitsboten

Miteinander Mil nutzt Veranstaltung zu erfolgreichen Spendenaufruf

Mit eine Großaufgebot hat sich die Polizei auf die Begleitung eines angemeldeten Autokorsos der "Freiheitsboten" vorbereitet. Am Ende stellte sie fast so viele Teilnehmer wie die Veranstalter.

Angemeldet hatten die Veranstalter bei der Polizei bis zu 100 Fahrzeuge. Nach Zählungen von Beobachtern waren es dann aber nur 23 Autos, ein Motorrad und ein Moped, die gegen 13 Uhr den Aufstellplatz am Alten Bahnhof in Miltenberg verließen; begleitet wurden sie von 18 Polizeifahrzeugen.

Dank der übersichtlichen Fahrzeugkolonne blieben die vom Polizeipräsidium Unterfranken erwarteten »erheblichen Verkehrsbehinderungen« entlang der Strecke durch das Maintal bis hinauf nach Niedernberg weitgehend aus.

Den begleitenden Spendenaufruf der querdenken-nahen Gruppe für nicht näher benannte »Kinderbildungs-Projekte« hat die Initiative »Miteinander Mil« zu einer ironischen Gegenaktion genutzt. Über ihr Netzwerk hatte sie aufgerufen, pro Teilnehmer einen Euro für »echte Bildung« an den Faktenchecker-Blog »Volksverpetzer« zu spenden. Nachdem es auf dem Aufstellplatz lange so aussah, als würden die Polizeifahrzeuge in der Überzahl bleiben entschlossen sich die Milteinander-Mil-Unterstützer auch für diese zu spenden.

»Volksverpetzer« ist eine Internet-Plattform gegen Hass, Hetze, Fake News und Verschwörungserzählungen in Social Media. Als Anti-Fake-News-Blog versuchen vier bezahlte Kräfte und 18 Ehrenamtliche, die Arbeit vieler freiwilliger Faktenchecker mit kreativen Aktionen, Witz, Satire und ausführlichen Recherchen zu ergänzen. Dabei korrigieren die Faktenchecker immer wieder auch beliebte Quellen von »Freiheitsboten« und anderen Querdenker-Gruppen und räumen mit weit verbreiteten Corona-Falschinformationen auf.

Ironisches Dankeschön

»Mit unserer Spendenaktion wollen wir diese Arbeit unterstützen und die richtige Antwort auf die Falschinformationen der Pandemie-Leugner geben«, informiert Sabine Balleier, Sprecherin von Miteinander Mil und freut sich über ein unerwartet hohes Spendenergebnis. Am Sonntagabend waren schon über 1300 Euro überwiesen worden. Deshalb gibt es von Miteinander Mil erstmals ein - wenn auch ironisches - Dankeschön an die Freiheitsboten: »für die Inspiration zu einer sinnvollen Aktion«.

kü