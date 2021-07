Grillen und Chillen am Waldrand

Ab ins Grüne: Der Röllbachsbrunnen ist Ausgangspunkt für Wanderungen - Wasserspielplatz und Kneippanlage

Der Grillplatz am Röllbachsbrunnen lädt zum Verweilen ein. Von hier aus kann man auch zu anspruchsvollen Wanderungen aufbrechen. Fotos: Ralf Hettler An der Röllbachquelle lädt auch eine Wassertretanlage zum Kneippen ein. ins-gruene.jpg

Einen wunderbar gelegenen Grillplatz kann man über die Gemeinde Röllbach anmieten. Dieser liegt am Waldrand am Röllbachsbrunnen. Neben der fest eingerichteten Grillstelle gibt es hier eine Schutzhütte und viele Sitzgelegenheiten. Vom Grillplatz aus hat man einen herrlichen Blick über Röllbach. Kinder können hier an einem See planschen oder sich auf einem Wasserspielplatz abkühlen. Eine Wassertretanlage à la Kneipp sorgt für Erfrischung an heißen Sommertagen.

Der Wandererparkplatz ?Am Röllbachsbrunnen? mit der Beschilderung des Naturparks Spessart, ist der Ausgangspunkt der anspruchsvollen Wander- und Nordic Walking-Strecken. In Röllbach findet man in den bewaldeten Höhen, die mit einem gut erschlossenen Wander- und Waldwegenetz problemlos erreichbar sind, die Ruhe und Beschaulichkeit, um sich zu entspannen und zu regenerieren. Ausgedehnte Buchen- und Eichenbestände entlang des ?sagenumwobenen? Eselsweges beeindrucken jeden Wanderer. Die Sohlhöhe mit dem Naturdenkmal mit uralten Trauben- und Stileichen erinnern an die Thing- Plätze der germanischen Vorfahren. Am Ortsausgang Richtung Röllfeld, unterhalb des Sportplatzes, stehen verschiedene Sportgeräte, auf denen sich Jung und Alt fit halten können. Neben einem Barfußpfad kann man auch hier im Bachlauf kneippen.

RALF HETTLER