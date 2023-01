Gravierende Einschnitte und »Realitätsschocks«

Weilbachs Bürgermeister Haseler zieht bei Neujahrsempfang Bilanz und weist auf Auswirkungen für die Gemeinde hin

Weilbach 08.01.2023 - 15:51 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bevor sie sich in den Ort aufmachten, überbrachten die Sternsinger ihre Wünsche beim Neujahrsempfang in Weilbach

In den vergangenen Jahren habe es gravierende Einschnitte gegeben, die der Autor Sascha Lobo auch in seinem Buch »Realitätsschock« mit dem Wegbrechen »ewiger Gewissheiten« unserer modernen Gesellschaft beschreibt.

Die Proteste von Fridays for Future für eine andere Klimapolitik und die Folgen des Klimawandels hätten gezeigt, dass man die Forschungsergebnisse in diesem Bereich offenkundig zu lange ignoriert hat. Die Flutkatastrophe im Ahrtal habe belegt, wie unermesslich groß die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung sein kann, aber auch wie sehr der Katastrophenschutz vernachlässigt wurde. Die Corona-Pandemie habe offenbart, dass in Deutschland die Digitalisierung verschlafen wurde und wie labil Gewissheiten im Bereich Gesundheit, Freiheitsrechten und Wirtschaft sind. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine kam als Schocks hinzu und zerstörte weitere Gewissheiten. Während Corona wurde festgestellt, so Haseler, wie abhängig Deutschland von Lieferketten und Technologien anderen Staaten ist und parallel gebe es derzeit einen Fachkräftemangel im Handwerk, der sich zum Versorgungsproblem entwickeln könne. Zuzüglich der Energiekrise führe dies alles zu einer heftigen Teuerung in allen Bereichen, die die Lebenssituation vieler Menschen spürbar negativ beeinflussten.

Für Weilbach bedeute dies laut Bürgermeister, dass die Verantwortlichen auf die veränderte Lage reagieren müssen - bei Katastrophenschutz, Waldumbau und Wasserwirtschaft. Er kündigte an, dass im Rathaus im ersten Halbjahr weitere Angebote digitalisiert werden und auch intern künftig viele Vorgänge möglichst papierlos ablaufen sollen.

Die Sternsinger überbrachten beim Neujahrsempfang ihre Segenswünsche in Lied und Text. Heidi Erbacher vom Gemeindeteam erläuterte in ihrem Grußwort, das Motto der Sternsinger dieses Jahr laute »Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit«. Es sei wichtig, Kinder vor physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt zu schützen und Erwachsenen für die Problematik zu sensibilisieren.

Beim Neujahrsempfang wurde auch ehrenamtliches Engagement für die Gesellschaft gewürdigt. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft in den Freiwilligen Feuerwehr Weckbach wurde Harald Breunig mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet, die Bürgermedaille in Silber erhielt Hugo Hassel, langjähriger und ehemaliger Vorsitzende des Tennisclub Weilbach-Weckbach, für über 20 Jahre Arbeit um das Wohl und die Entwicklung des Vereins.

Auf Vorschlag der katholischen Kirchenstiftung Weckbach wurde Gertrud Wörner gewürdigt, die seit 1967 dort die Schreibarbeiten erledigt und seit 1973 als Kirchenpflegerin in Weckbach aktiv ist. Geehrt wurde auch das Ehepaar Roswita und Richard Roth für ihr umfassendes Engagement insbesondere um das gesellschaftliche Dorfleben in Weckbach.

Hans-Jürgen Freichel