Grausiger Fund auf dem Buchener Friedhof

Blick in den Odenwald: Besucher entdeckt ein Herz auf einem der Wege - Gitarrenduo "Café del Mundo" feiert Jubiläum

Neckar-Odenwald 09.08.2022 - 15:34 Uhr 1 Min.

Gruseliger Fund: Auf einem Weg auf dem Buchener Friedhof entdeckte ein Besucher ein Herz aus Fleisch. Derzeit wird ermittelt, ob es von einem Tier oder Menschen stammt. Foto: Martin Bernhard Der Ort, wo alles begann: Im Museumshof in Buchen lernten sich Alexander Kilian (rechts) und Jan Pascal kennen. Unter dem Namen "Café del Mundo" besteht das Duo seit zehn Jahren. Foto: Martin Bernhard

Kultur: Das Gitarrenduo "Café del Mundo" aus Buchen ist seit zehn Jahren erfolgreich auf europäischen Bühnen unterwegs. Die beiden Gitarristen Jan Pascal (47) und Alexander Kilian (35) feiern ihr Jubiläum mit dem "Heimatsound Open Air" am Samstag, 13. August, um 20 Uhr in Buchen unterhalb des Wartturms. Die beiden Musiker hatten sich im Jahr 2007 bei einem Gitarrenworkshop im Museumshof in Buchen kennengelernt. Den Namen "Café del Mundo" gaben sich die beiden im Jahr 2012. Sie ließen diesen als Marke schützen.

Seitdem haben sie in 15 Ländern auf größeren und kleineren Bühnen konzertiert, dabei rund 500.000 Kilometer zurückgelegt und rund 3000 Gitarrensaiten verschlissen. Als nächstes größeres Projekt planen die Musiker, gemeinsam mit dem "Royal Philharmonic Orchester" aus London zwölf selbst komponierte Titel aufzunehmen, und zwar in den Abbey Road Studios". Dort spielten auch schon die Beatles ihre Songs ein.

Rätselhafter Fund: Große Aufregung herrschte am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr auf dem Buchener Friedhof. Ein Besucher hatte dort ein faustgroßes Herz aus Fleisch gefunden. Ob es sich dabei um ein tierisches oder menschliches Herz handelt, konnte noch nicht geklärt werden. Der Friedhofsbesucher informierte die Stadtverwaltung und schließlich die Polizei über den Fund. Auch eine zugezogene Veterinärin konnte nicht klären, ob es sich um ein tierisches oder menschliches Herz handelt. "Schweine- und Menschenherz sehen nahezu gleich aus", erläuterte sie. "Man hat Menschen schon Herzklappen von Schweinen eingesetzt." Sie meinte, dass das gefundene Herz ungewöhnlich groß sei. Die Polizisten fotografierten es mit dem Smartphone, dann durfte die Veterinärin das Fleischstück, geschützt mit Kunststoffhandschuhen, in eine Plastiktüte stecken. Wahrscheinlich wird in wenigen Tagen feststehen, ob es sich um ein Herz von einem Schwein oder einem Menschen handelt.

Landwirtschaft: Die Landwirte in der Region haben bisher eine um zehn bis 15 Prozent geringere Ernte eingefahren. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten von einem Pressetermin bei der ZG Raiffeisen in Walldürn gemeinsam mit Peter Hauk, Minister für Ernährung, Verbraucherschutz und Ländlichen Raum in Baden-Württemberg. Wegen der langanhaltenden Trockenheit hätten die Bauern ihre Ernte deutlich früher eingefahren. Die ZG Raiffeisen deckt den Bereich von Wertheim über Tauberbischofsheim bis Osterburken und Krautheim ab. Dort hätten die Landwirte in diesem Jahr rund 90.000 Tonnen an Getreide eingefahren.

Martin Bernhard