Neuauflage von Michael Jacksons »Thriller«-Video in Rück

Grausige Zombies

Elsenfeld 02.12.2022 - 12:52 Uhr 2 Min.

Entdeckt: Zombies auf dem Rücker Kirchplatz. Die Szene ist Teil eines Filmdrehs von MV Regina und Starparade. Gebrochene Nase, grüne Haut, verlotterte Klamotte: Julia Endres wird zum Zombie. Profi-Make-up für den Zombie-Look: Zwei Musiker des MV Regina Rück-Schippach bei den Dreharbeiten zu "Thriller"

Der Zuschauer ahnt, was folgt. Er kennt den Sprechgesang der Ouvertüre und die schrillen Töne des Themas. »It's close to midnight ...« Der Song »Thriller« und das 14-minütige Musikvideo haben den »King of Pop« Michael Jackson vor 40 Jahren weltberühmt gemacht. Dass gerade ein Dorf-Musikverein eine Neuauflage des Videos wagt, hätte Jackson wohl nicht gedacht.

Langwierige Vorbereitung

Doch wie plant man ein Filmprojekt, das rund drei dutzend Musiker, Tänzer und Schauspieler vereint? »Das Schwierigste war die Vorbereitung. Wir wollten in zwei Drehtagen und einem Aufnahmetag fertig sein«, sagt Michael Hartig. Er entwarf Drehbuch und Filmposter und saß noch am vergangenen Mittwoch, dem Premierentag, für den Feinschliff am Schnittprogramm. Als Musikvorlage diente eine etwa dreiminütige Komposition für Blasmusikorchester, die den rund zehnminütigen Film aber nicht abdecken konnte. Veit Langeheine, Sohn von MV-Dirigent Norbert Langeheine, verlängerte das Arrangement und passte es dem Drehbuch an.

Während der Musikverein das Stück und die Tanzgruppe Starparade ihre Choreographie probten, machte Kameramann Sebastian Andres Probeaufnahmen. Ein Spezialeffekt erforderte besondere Aufmerksamkeit: Der Dolly-Zoom, bekannt aus Hitchcocks Vertigo. Hierbei steht die Kamera auf einem fahrbaren Gerät, genannt »Dolly«, und fokussiert den Schauspieler frontal. Während sich die Kamera vom Schauspieler entfernt, zoomt der Kameramann an ihn heran. Dadurch entsteht der verwirrende Eindruck, der Raum würde sich um den Schauspieler herum bewegen. Weil die Rücker keinen Dolly hatten, diente ein Brett auf Rädern als Wagen. Kameramann Sebastian Andres legte sich darauf, ein Assistent zog ihn an den Beinen nach hinten.

Als unerwartete Herausforderung erwies sich auch das Wetter. Das Setting spielt zur Mitternacht, gedreht wurde jedoch tagsüber. »In den Räumen mussten wir jedes Fenster mit schwarzer Pappe abkleben«, erzählt Michael Hartig. Beim Dreh Ende Oktober hatte das Team Pech: Statt trübem Wetter strahlender Sonnenschein, der deutlich Schatten der Schauspieler und Musiker auf den Boden zeichnete. Auch die Postproduktion konnte dieses Manko nicht beheben. Hartig nimmts locker: »Wir sagen einfach: Der Vollmond schien besonders hell.«

Profi-Make-up für 30 Zombies

Um 30 Akteure in Zombies zu verwandeln, arbeiteten die Make-up-Artisten Yvonne Eska und Anika Zimmermann streng nach Plan. Im fertigen Video staksen die Zombies über den Kirchplatz - die jüngste sieben, der älteste 77 Jahre. Eine Doppelrolle hatte der 14-jährige Max Endres: Als Zombie-Musiker und als Rapper. Für den Rap-Part bekam Max einen extra Drehtag und schwitzte bei schwülem Wetter unter seinem Camouflage-Make-up. Die ersehnte Flasche Wasser konnte er nur mit Hilfe eines Strohhalms trinken - der bemalte Mund war in Gefahr, verschmiert zu werden.

Die Musik hatte das Team bereits Anfang Oktober in der Rücker Turnhalle aufgenommen mit den technischen Leitern Robin Fischer und Louis Hornung am Mischpult. Über 1000 Arbeitsstunden hat das 50-köpfige Team investiert, bis der Film fertig war. Jetzt geht es ans Marketing. Die Filmplakate konnten Fans bereits seit einigen Tagen auf dem Instagram-Kanal des Musikvereins bestaunen. Nun endlich kann man den fertigen Film auf YouTube sehen.

»Ursprünglich war bloß geplant, Thriller auf einer Faschingsveranstaltung zu spielen«, erinnert sich Michael Hartig. »Aber da die wegen der Pandemie ausfiel, kam uns die Idee mit dem Film.« Wie viel Arbeit dahinterstecken würde, hatte das Team anfangs nicht geahnt. Doch nun haben die Zombies Blut geleckt. Manche spielen mit dem Gedanken, ein zweites Musikvideo zu drehen. Zumindest aber soll es ein Making of geben. So wie im Original bei Michael Jackson eben auch.

Julia Preißer

Hintergrund: Förderprogramm Impuls Das Projekt ist Teil des Förderprogramms Impuls, mit dem die Bundesregierung Musikern im ländlichen Raum und in strukturschwachen Städten Motivationshilfen für einen Neustart nach der Corona-Pause gibt. Die Projektskizze und der Drehplan der Rücker überzeugten die Jury. Bis zu 15.000 Euro dürfen der Musikverein Regina und die Faschingstanzgruppe Starparade für das Projekt ausgeben - inklusive zukünftigen Marketing-Maßnahmen. Minutiös wachen die Projektbetreuer des Förderprogramms über das Geld. Die Vereine bekommen nur das, was im Finanzplan aufgelistet und mit Quittungen belegt ist. Mit ihrem Film wollen die Musiker neue Vereinskollegen gewinnen und werben in den sozialen Medien mit dem Hashtag #machMusik, den der bayerische Musikverband ins Leben gerufen hat. jup