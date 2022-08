In der Zeit von Sams­tag, 6. Au­gust, bis Di­ens­tag, 16. Au­gust, ha­ben Un­be­kann­te nach Aus­kunft der Markt­ge­mein­de mut­wil­lig ver­schie­de­ne Ob­jek­te be­schä­d­igt, be­gin­nend an der Rad­weg­un­ter­füh­rung am Stadt­weg/Lidl bis zur neu­en Fahr­rad­brü­cke.