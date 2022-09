Amorbacher Stadtrat erlässt Grabungsrichtlinien für mehr Sicherheit

Stadtrat in Kürze

Diese weiteren Themen hat der Stadtrat Amorbach am Donnerstagabend in der Sitzung im Alten Rathaus behandelt.

Neues Inventar: Nachdem der Stadtrat lange im Lehrsaal des Feuerwehrhauses getagt hatte, kehrte das Gremium wieder in den Sitzungssaal im historischen Rathaus zurück. Neue Tische und Stühle, eine ansprechende Beleuchtung und Wlan-Zugriff - all dies kam bei den Amorbacher Ratsmitgliedern gut an.

B-Plan aufgehoben: Einstimmig hat der Stadtrat den Bebauungsplan »Georg-Stang-Ring - In den Hofäckern« aufgehoben. Hierfür hatte das Gremium im März ein beschleunigtes Verfahren in die Wege geleitet. Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange hatten einen Monat lang Zeit, Bedenken zu äußern und Anregungen einzubringen. Außer minimalen redaktionellen Änderungen waren keine Bedenken eingegangen, so dass keine erneute öffentliche Auslegung notwendig ist. Die Anregungen wurden formal zur Kenntnis genommen, die Aufhebung wurde beschlossen.Gleisbauarbeiten: Vom 24. Oktober bis 11. November wird die Westfrankenbahn laut Bürgermeister Peter Schmitt dringend notwendige Gleisbauarbeiten im Bereich des Amorbacher Bahnhofs erledigen. Es werde auch sonntags gearbeitet und werde zu Lärmbelästigungen kommen.

Stadtbodenkonzept: Das Stadtbodenkonzept wird laut Bürgermeister beim Wendelinusmarkt am 15. und 16. Oktober im Foyer des Alten Rathauses vorgestellt

Feldtag: Der Bürgermeister machte auf den Feldtag am Samstag, 8. Oktober, um 13.30 Uhr in Reichartshausen aufmerksam. Dann werden Vorschläge vorgestellt, wie die Bodenerosion eingedämmt und der Oberflächenabfluss verlangsamt werden kann.

Zu schnell: Stadtrat Stephan Schüller (SPD) monierte, dass am Kindergarten zu schnell gefahren wird - vor allem zu Abholzeit der Kinder. Er schlug eine elektronische Geschwindigkeitsanzeige vor, wie sie auch Stadträtin Elfriede Zerr (CSU) schon länger gefordert hatte. Wenn das nichts nützt, müsse man über die Einschaltung der Kommunalen Verkehrsüberwachung nachdenken, so Schüller.

Sitzplätze: Stadtrat Clemens Baier (CSU) erinnerte an die Umsetzung seines Vorschlags, an den Märkten in der Krummwiese Sitzbänke vorzusehen. Laut Bürgermeister sei dort eine ÖPNV-Haltestelle mit überdachten Sitzplätzen geplant.

Sitzbänke: Stadtrat Alexander Leuner (CSU) gab eine Anregung des Seniorenbeirats weiter, der gerne am neuen Bouleplatz Sitzbänke, Tische und einen Abfalleimer hätte.

Radweg beschildern: Stadtrat Julian Höh (SPD) bat darum, den Radweg am Templerhaus besser zu beschildern.

Bus-Haltestelle: Der Boxbrunner Ortssprecher Jürgen Eckert gab seine Beobachtung weiter, dass der NaTour-Bus in Boxbrunn nach wie vor an der alten Haltestelle stoppt, obwohl eine neue Haltebucht eigens für den Busverkehr gebaut wurde. Bürgermeister Schmitt will dies an das Busunternehmen weitergeben.