Grabsteine, Epitaphe im Kreis Miltenberg und ihre Geheimsprache

Entdeckungen beim Gang über unsere Friedhöfe

Miltenberg 13.11.2022 - 11:47 Uhr 3 Min.

Besondere Pflanzen, Tiere und Gegenstände sind Symbole für Tod, Vergänglichkeit, Wiedergeburt, Auferstehung, Hoffnung und ewiges Leben. Es finden sich symbolische Darstellungen von Ruinen, abgebrochenen Säulen oder einem abgeknickten Lebensbaum, von erloschenen Fackeln und Kerzen, oder einem am Boden liegenden Weihrauchfass dessen Rauch und Duft verfliegt - wie das menschliche Leben.

Gerne lässt man um Steinsäulen, Kreuze und Grabsteine Efeu, in Stein gemeißelt, oder als echte Pflanzen ranken oder pflanzt das sprichwörtliche Immergrün auf Gräber als Zeichen für Unvergänglichkeit und Ewigkeit.

Unter den dargestellten Blumen nehmen Lilien, Kaiserkronen, Rosen, Nelken und Hyazinthen einen besonderen Platz ein - alles Blumen mit starkem Duft, der das Unbekannte, Unheimliche und Böse von der Ruhestätte fernhalten sollte. Man entdeckt Mohnkapseln, in den Grabstein gehauen, als Metallgussauflage oder auf grabeinrahmenden Metallzäunchen als Zeichen für »Schlafes Bruder« - den Tod - und den langen Schlaf bis zur Wiedererweckung am Tag des Jüngsten Gerichts.

Libellen und Eidechsen

Bisweilen befremdlich und schwerer verständlich sind Schmetterlinge, Libellen oder Eidechsen auf Grabsteinen. Sie sind jedoch ein sehr altes Symbol für Wiedergeburt, denn diese Tiere durchlaufen sogar einen mehrfachen Wandel - eine Metamorphose - zu neuer Gestalt, bis zu ihrer Vollendung.

So legt der Schmetterling kleine unscheinbare Eier, daraus schlüpfen Raupen die alles kahl fressen und sich dann verpuppen. Erst dann wird daraus der hübsche Schmetterling. Die prächtigen Libellen schwirren umher, legen ihre Eier an Schilfhalme, ins Wasser oder sogar auf den Gewässergrund. Dort werden sie zu Larven und führen ein räuberisches Unterwasserleben. Dann steigen sie an Schilfstängeln nach oben, die Larvenhülle platzt auf und ein völlig neues Wesen schwingt sich in die Luft. Die alte Hülle bleibt am Stängel zurück. Ein sehr deutliches Symbol??

Auch Eidechsen lassen im Lauf ihrer Entwicklung gleich mehrmals ihre alte Hülle zurück, außerdem kann ihr Schwanz nachwachsen falls er durch Kampf oder Unglück verloren geht. Diese Symbole sollen zeigen, dass wir Menschen zunächst das »Jammertal« Erde mit aller Müh' und Plag' durchleben müssen, um »nach des Todes langer Frist« zu neuem, ewigen Leben zu erwachen.

Gevatter Tod und Frau Hippe

Vertrauter als Insekten und Eidechsen sind uns die überall auf Friedhöfen, Gräbern und Epitaphien gegenwärtigen Symbole für das Lebensende und den »Gevatter Tod«: Skelette, Totenköpfe und Gebeine; das Stundenglas als Lebensuhr; Sichel, Sense, und Hippe mit denen »Gevatter Tod« oder »Frau Hippe« abmähen - ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht, Reichtum, Stellung oder Religion.

Ein seltenes, sehr altes Symbol sind Seifenblasen, meist von Engelchen mittels eines Strohhalms in die Luft gepustet. »Kugeln« aller Größen schweben schillernd kürzer oder länger im Raum und zerplatzen ins Nichts, egal wie groß, lang schwebend, oder schillernd sie waren. Schöne Beispiele dafür sind sogenannte Seifenblasenengel, zu sehen auf einem Fenster im Kölner Dom .

Symbol-Fülle auf Epitaph

Ein besonders schöne Abbildung findet sich im Landkreis in der Pfarrkirche von Röllfeld. Ein Sandstein-Epitaph von 1755 erinnert an Pfarrer Valentinus Wingerter mit einer Fülle alter Symbolik auf kleinstem Raum: Die reich verzierte Motivtafel trägt unten die Inschrift, darüber einen Totenkopf auf gekreuzten Gebeinen, der zur nach oben folgenden Ölbergszene überleitet. Links auf dem Hügel sieht man Jesus am Kreuz und daneben einen betenden Priester, zu erkennen am Kelch mit Hostie. Im oberen Teil sitzen links und rechts Engelchen.

Der Linke schwenkt mit einer Hand ein Weihrauchfass - Duft und Rauch sind Symbole für das ach so flüchtige Leben, ebenso der Rauch der abgebrochenen, erloschenen Fackel in seiner anderen Hand. Der rechte Engel formt mittels Strohhalm eine Seifenblase und seine andere Hand hält eine Sense fest.

Auf vielen Abbildungen sehen wir Stundengläser (Sanduhren), die zeigen, wie die Zeit verrinnt. Manchmal stehen sie auf Totenschädeln oder haben Flügel. Dargestellt ist die flüchtige Erdenzeit, sie verfliegt im Nu?

Triumph über den Tod

Ein seltenes, sehr christliches Grabkreuz war bis vor kurzem auf dem Amorbacher Friedhof zu entdecken, ja zu bestaunen. Auf dem Grab des früheren Amorbacher Bürgermeisters Alois Rohner. Die farblich gefasste Figur zeigt Jesus den Auferstandenen, der als Christkönig im Triumph den Tod überwunden hat. Mit Krone und königlicher Kleidung steht er da, als Sieger über Grab und Tod, bereit die ganze Welt zu umarmen. Der Spruch im Bogen über ihm entstammt einem sehr alten Text: »Regnavit a ligno Deus« und ist auch in deutscher Sprache sehr bekannt in der Passionszeit: »Vom Holz herab herrscht unser Gott«

Früher hing die Figur im Amorbacher Pfarrhaus, dort war der Bruder des späteren Bürgermeisters Rohner Pfarrer. Nach dessen Wechsel in eine andere Pfarrei verblieb die Christkönig-Figur bei Bürgermeister Alois Rohner. Nach seinem Tod wurde es sein Grabkreuz. Die Figur wird nicht mehr auf den Friedhof zurückgebracht werden, denn der Sohn von Bürgermeister Rohner bemerkte bei einem Friedhofsbesuch Spuren eines Diebstahlversuches, die unter anderem einen Längsriss durch die Christkönigsfigur verursachten.

Es gibt auf Friedhöfen viel Interessantes und Wissenswertes zu entdecken. Man sollte sie öfter besuchen, nicht nur bei Trauerfällen oder zu Allerheiligen.

HEDI ECKERT