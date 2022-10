Gospelkonzert zum 25-Jährigen

Jubiläum: Gruppe Rejoice bietet Lieder zum Mitsingen

Miltenberg 05.10.2022 - 10:55 Uhr < 1 Min.

Ein Gospelkonzert gab es zum 25-jährigen Bestehen der Gruppe Rejoice. Foto: Evangelische Kirchengemeinde

Die Initialzündung für den Chor erfolgte laut Mitteilung der Kirchengemeinde, als Eva-Maria Osterrieder auf Bitten von Pfarrer Erhardt einen Gottesdienst gesanglich mitgestaltete. Gemeinsam mit Elvira Schulze gründete Osterrieder dann eine Gospelgruppe und fand weitere Mitstreiter. Beim 100. Kirchweihjubiläum im September 1997 trat die Gruppe zum ersten Mal auf.

Nun also das Konzert zum 25-jährigen Bestehen. Zuerst erklang laut Pressemitteilung aus den Anfängen des Gospels das Sklavenlied "Kumbayah, my Lord" zum Mitstampfen und Aufwärmen und dann "Amazing grace", das das beglückte Staunen eines ehemaligen Sklavenhändlers ausdrückt, dass auch er Gottes Kind sein darf. Es folgten "leise" Lieder wie "Lege deine Sorgen nieder", "Die Rose" und ein Segenslied zum Mitsingen. Dann stellten sich die Sänger jeweils mit einem Solo vor - "What a wonderful wold", "You raise me up" und "Gracias a la vida". Es folgten Lieder, die Lust machten, den Rhythmus mitzuklatschen oder den Refrain mitzusingen - so die temperamentvoll vorgetragenen Lieder "Trading my sorrows", "Mit dir, mein, Gott, kann ich über Mauern springen" und "Jesus be a fence all around me". Nach viel Applaus gab es noch drei Zugaben.

jo