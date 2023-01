Goldener Jahresbeginn in Kleinheubach

Neujahrsempfang: Bürgermedaille für Thomas Münig

Kleinheubach 16.01.2023 - 14:33 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gerald Hornich überreicht Bürgermeister Thomas Münig (links) die Bürgermedaille in Gold.

Für Münig war es aufgrund von Corona sein erster Neujahrsempfang seit seinem Amtsantritt 2020. Er durfte sich gleich auch noch über eine besondere Auszeichnung freuen. Zweiter Bürgermeister Gerald Hornich überreichte die Bürgermedaille in Gold für 24-jähriges ehrenamtliches Engagement im Gemeinderat. Münig wurde 1996 in den Gemeinderat gewählt und gehörte diesem bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2020 an. Außerdem war er 18 Jahre lang Fraktionssprecher der SPD und sechs Jahre Mitglied im Schulverband, der Gemeinschaftsversammlung und der Schulverbandsversammlung. Hornich ging in seiner Rede zudem auf den schulischen Werdegang, das ehrenamtliche und kirchliche Engagement des gelernten Elektrotechnikers ein.

»Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt! Deswegen strecken wir unsere Nase zur Tür raus und begeben uns auf die Reise, verlassen wir auch einmal unsere eigene Komfortzone. Ja, das ist unbequem und verlangt Mut«, ermutigte Münig in der Neujahrsansprache seine Mitbürger, sich Themen der Gesellschaft zu stellen. Gleichzeitig wünschte der Rathauschef allen den notwendigen Mut dazu und rückte die Senioren ab 85 Jahren als Vorbilder in den Fokus. Diese Generation habe viele Krisen miterlebt und gelernt, diese zu meistern. Die Zuversicht habe sie nie verloren und immer an Lösungen mitgearbeitet. »Den Kopf in den Sand stecken dürfen wir nicht!«, appellierte er auch im Hinblick auf die im Ort anstehenden öffentlichen Projekte oder die Katastrophenschutzvorsorge.

Das ehrenamtliche Engagement habe den Bürgern viel Freude bereitet, stellte der Rathauschef fest. Er zählte beispielhaft einige Ereignisse wie etwa die 150-Jahr-Feier der Feuerwehr auf. Es habe sich gezeigt, dass die Vereine noch enger wie in der Vergangenheit zusammenarbeiten könnten und müssten, um Feste in dieser Größenordnung zu veranstalten. Auch an die sportlichen Erfolge der Vereine erinnerte Münig; so sei die Wasser-Sport-Gemeinschaft 2022 der erfolgreichste Rennsportverein Bayerns gewesen. Münig dankte den Ehrenamtlern, der aktiven Feuerwehr, den Gemeindemitarbeitern, der Schulfamilie, dem Gemeinderat, den ansässigen Firmen und den vielen stillen Helfern für das gute Gelingen im Ort.

Lena Dieterle regte in ihrem sehr persönlich gefärbten Impulsvortrag dazu an, eine Krise wie die jetzige auch als Chance zu begreifen. »Das Leben ist eine reine Ballwurfmaschine und spielt immer wieder Bälle zu«, stellte die Buchautorin fest, die im Februar ihr drittes Werk veröffentlicht, »Sie haben die Entscheidung, daraus etwas zu machen.«

Über weitere Ehrungen berichten wir in der Freitags-Beilage »Unser Echo«.

Jennifer Lässig