Gnadenbild in Schneeberg lockt Wallfahrer

Schneeberg 06.09.2022

Unter Pfarrer Josef Brenneis erblühte die Schneeberger Wallfahrt neu. Repro: Thomas Haas

Am Donnerstag, 8. September, feiern die Pfarrei Schneeberg und die Filialgemeinde Hambrunn ihr Patronats- und Wallfahrtsfest »Mariä Geburt«. Hierzu werden viele Gläubige aus dem Maintal und dem benachbarten badischen Odenwald und Bauland sowie aus dem nahen hessischen Odenwald erwartet.

Die Schneeberger Wallfahrt entstand vermutlich im 14. Jahrhundert und fußt auf der Legende der »Muttergottes auf dem Holderstock«. Die angeblich wundertätige Holzplastik der thronenden Madonna zog schon im Mittelalter zahlreiche Wallfahrer an.

Erster Wallfahrer: Junker Peter

Der Würzburger Bischof Rudolf von Scherenberg (1466 bis 1495) gewährte »allen, die zur Kapelle der Jungfrau Maria in Schneeberg wallfahren und den Priestern die daselbst eine Messe lesen, einen 40-tägigen Ablass«. Der erste Wallfahrer aus dem Jahr 1470 ist namentlich bekannt: der mainzische Hauptmann Junker Peter.

1521 erhielt Schneeberg eine eigene Kapelle für das Gnadenbild. Dieses wurde 1862 mit einem Glasschrein umgeben und 1931 restauriert, wobei auf die Originalfassung zurückgegriffen wurde. Der Andrang in den vergangenen Jahrhunderten war groß: So wurden im 19. Jahrhundert an großen Wallfahrtstagen 1000 Kommunionen ausgeteilt, bis zu zwölf Hilfspriester waren im Einsatz. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Wallfahrt dann aber fast eingeschlafen, ehe sie unter Pfarrer Josef Brenneis aufs Neue erblühte.

Hochamt und Marienfeier

Am Wallfahrtstag an diesem Donnerstag beginnt die Frühmesse um 8 Uhr, Beichtgelegenheit besteht von 9 bis 9.30 Uhr. Das Hochamt des Wallfahrtsfests wird ab 10 Uhr gefeiert, die Festpredigt hält Pfarrer Christian Stadtmüller aus Großheubach, mitgestaltet wird es von Daniel Schneider mit der Trompete. Im Anschluss zieht eine Prozession unter den Klängen der Blaskapelle durch die Gemeinde. Um 14.30 Uhr ist die Festandacht anberaumt, um 19 Uhr beginnt die Messfeier, die Festpredigt hält Diakon Thomas Prapolinat.

Um 20 Uhr beginnt die Marienfeier, danach setzt sich eine Lichterprozession in Bewegung, die vom Projektchor Schneeberg-Weilbach begleitet wird. Viele kleine Altäre an Häusern und in Höfen zieren den Prozessionsweg, der in der dunklen Nacht nur vom Kerzenschein erleuchtet wird.

Die Gottesdienste werden über eine Lautsprechanlage in die Ortsstraßen entlang des Prozessionswegs übertragen. Die Einwohner sind gebeten, die Häuser zu beflaggen.

