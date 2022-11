Glühweinduft und Lichterzauber in Amorbach

Nor­ma­ler­wei­se ist der Frei­ta­g­a­bend, der Auf­takt beim Amor­ba­cher Weih­nachts­markt, nicht ganz so be­su­cher­stark, doch am ver­gan­ge­nen Wo­che­n­en­de war das Ge­gen­teil der Fall. Schon in den ers­ten Mi­nu­ten gab es ei­nen re­gel­rech­ten An­s­turm auf die Bu­den. Von Frei­tag bis Sonn­tag hat die Stadt Amor­bach ein gro­ßes weih­nacht­li­ches Pro­gramm und An­ge­bot mit knapp 70 Aus­s­tel­lern auf die Bei­ne ge­s­tellt und lock­te da­mit vie­le tau­send Men­schen in die Oden­wald­stadt.