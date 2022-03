Gleb (12) aus der Ukraine muss nicht operiert werden

Junge wird bald aus Klinik entlassen

Bessenbach 07.03.2022

Trotz seiner schwierigen Situation Daumen hoch: ein Foto von Gleb in der Klinik in Würzburg. Foto: Halyna Valikova

Der Zwölfjährige hat ein Kavernom, also eine Gefäßmissbildung. Diese kann erst einmal mit Medikamenten und einer Ernährungsumstellung behandelt werden, wie Ärzte in der Uniklinik Würzburg herausfanden. Die Erkrankung müsse dann per MRT in ein paar Wochen nachkontrolliert werden. Das teilt André Döbber vom Bessenbacher Verein Gutherzig (Kreis Aschaffenburg). Er hatte bei Glebs Transport nach Deutschland maßgeblich mitgeholfen und steht in engem Kontakt zu ihm und seiner Familie. Gleb darf vermutlich bereits am Dienstag aus dem Krankenhaus zu Verwandten in Leidersbach, so Döbber.

Der Zwölfjährige hatte am Tag des Kriegsbeginns in der Ukraine die erschütternde Tumordiagnose erhalten. Der Bub erlebte dann gemeinsam mit seiner Familie einen abenteuerlichen Transport aus dem Kriegsgebiet bis in die Uniklinik in Würzburg. Döbber ist "heilfroh", dass Gleb nach Deutschland geholt wurde, denn in Moldawien - einer Zwischenstation der Reise - hätten die Ärzte den Jungen bereits am Schädel operieren wollen. Dies wäre ein gefährlicher Eingriff gewesen. "Gleb scheint gerettet", so Döbber. juh

Julie Hofmann