Gleb (12) aus der Ukraine hat einen Hirntumor und braucht Hilfe

Verwandte in Leidersbach besorgt

Leidersbach 25.02.2022 - 17:22 Uhr

Gleb Valikov (12) in der Klinik. Er hofft, dass seine Mama bald bei ihm ankommt und dass ihm geholfen werden kann. Gleb Valikov (12) in der Klinik. Die onkologische Station wurde in den Keller verlegt, so berichtet es eine Verwandte des Jungen.

Halyna Valikova hat nur einen Flug nach Warschau bekommen und muss sich von dort mit dem Bus ins 1300 Kilometer entfernte Saporoschje im Südosten der Ukraine durchschlagen. Um Gleb kümmert sich seine Tante.

Nachbarn von Glebs Verwandtschaft in Leidersbach suchen den Kontakt zur Redaktion, um Hilfe für den kranken Jungen zu organisieren. "Das ist eine Riesentragödie", sagt Michael Spielmann, "der Kriegsbeginn, der Zusammenbruch des Jungen, die Tumordiagnose, die Mutter in Leidersbach - alles auf einmal."

Die Ärzte können Gleb - kriegsbedingt und weil der Tumor an einer sehr komplizierten Stelle sei - nicht operieren und raten zu einer Verlegung nach Deutschland. Diana Berdnikova (27), die Cousine von Glebs Mutter, kam mit ihrer Familie 2000 nach Deutschland. Sie spricht perfekt Deutsch, arbeitet als Zahnarzthelferin und ist damit beschäftigt, alle Unterlagen - samt den MRT-Bildern - zu organisieren.

Im Moment liege Gleb im Keller der Klinik, berichtet Diana Berdnikova. Dorthin habe man die onkologische Abteilung umquartiert. Er hänge am Tropf, sein Zustand sei stabil und transportfähig. Am Tag des Kriegsbeginns sei Gleb zusammengebrochen, mit wahnsinnigen Kopfschmerzen und Lähmungserscheinungen an Armen, Beinen und Füßen. Er habe sich oft übergeben müssen. Seine Tante hat sich mit ihm in die Klinik aufgemacht. Für Gelbs Mutter eine schlimme Situation. Sie will natürlich so schnell es geht zu ihrem Kind. Doch der Krieg bremst sie aus. Flüge in die Ukraine gibt es am Donnerstag keine mehr.

Glebs Verwandtschaft und die Nachbarn hoffen, Unterstützung für Gleb auf die Beine zu stellen. "Ohne fremde Hilfe kann die Familie den medizinischen Eingriff nicht finanzieren", sagt Michael Spielmann. Dass Gleb keinen Reisepass hat, sei das geringste Problem, meint Diana Berdnikova, da der Bub entsprechende Empfehlungsschreiben der Ärzte bekomme.

Kontakt: Diana Berdnikova: 0162.9221647 oder Ivonne und Michael Spielmann, 06028.999519.

