Glasfaser für Ortsmitte von Großwallstadt

Gemeinderat in Kürze

Eklat-Protokoll abgehakt: Die Niederschrift der Sitzung vom 13. September, wegen der es im Gemeinderat zwei Monate später zum Eklat gekommen war (wir berichteten), wurde nach Vorgaben der Rechtsaufsicht neu gefertigt und einstimmig vom Gemeinderat genehmigt.

Grillplatz: Andreas Christ (Freie Wähler) stellte das Grillplatz-Projekt vor, das gemeinsam in einer parteiübergreifenden Arbeitsgemeinschaft erarbeitet wurde. Beteiligt waren Reinhold Hein (SPD) und Stefan Markert (CSU). Der Ortsentwicklungsausschuss soll nun weiter beraten. Schon vor Jahrzehnten war der ehemalige Grillplatz am Dörnerrain geschlossen worden.

Jugendsozialarbeit: Der Gemeinderat stimmte zu, dass der Bürgermeister zur Vertragsunterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zur Stelle der Jugendsozialarbeit an der Kardinal-Döpfner-Mittelschule ermächtigt wird. Die Kündigung der bisherigen Kooperationsvereinbarung wurde zur Kenntnis genommen. Die Kostenübernahme reduziert sich auf 19 Stunden pro Woche. Sollte ein größerer Bedarf bestehen, erklärt sich die Gemeinde Großwallstadt bereit, eventuelle Mehrkosten zu übernehmen.

Bauvorhaben: Der Bürgermeister informierte über den Neubau eines Kinderhauses am Reichardshäuserhof. Dort wurde die Tektur der Dachform gemäß des Gemeinderatsbeschlusses geändert. Ebenso wurde über den Neubau eines Carports in der Gartenstraße 24 informiert. Statt einem Mehrfamilienhaus sollen in der Oberen Fährgasse 14 nun drei Einfamilienhäuser entstehen. Hierfür wurde eine Bauvoranfrage gestellt, der Gemeinderat stimmte zu.