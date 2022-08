Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Glasboden oder doch ein Holzboden in der Untermainhalle?

Politik: CSU-Fraktion fordert Neubewertung der Entscheidung - Alternative Kostenbetrachtung

Miltenberg 24.08.2022 - 09:46 Uhr < 1 Min.

Die Erfahrungswerte aus gemeindlichen Mehrzweckhallen über Lebensdauer und Unterhaltungsaufwendungen sind laut CSU bei dieser Kalkulation mit eingeflossen. Dabei gleichen sich nach Angaben der Partei die Reinigungskosten zwischen Glas- und Holzhallenboden aneinander an. Der Holzboden halte wesentlich länger als die von der Verwaltung angenommenen 15 Jahre. Die Lebensdauer des Glasbodens mit 50 bis 70 Jahren anzunehmen, sei dagegen zu hoch angesetzt. In der Berechnung fehlten zudem kalkulatorische Zinsen, diese müssten berücksichtigt werden. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren, sehe das Ergebnis der Bewertung zwischen Glasboden und Holzboden anders aus. Der herkömmliche Holzboden sei nicht nur in der Anschaffung günstiger, sondern auch über die ganze Lebensdauer gerechnet. Aus Sicht der CSU-Fraktion muss die Entscheidung neu bewertet werden.

Eine Investitionssumme von rund 1,1 Millionen Euro in einen Glasboden statt ca. 250.000 Euro für einen Holzboden lässt sich aus Sicht der CSU-Kreistagsfraktion so nicht rechtfertigen. Daher hat die Fraktion bei Landrat Jens Marco Scherf einen Antrag gestellt, die Kalkulation, die zur bisherigen Entscheidung geführt hat, entsprechend zu überprüfen. jo

