Gläubige feiern Jubiläum500 Jahre Kapelle Amorsbrunn

Fest: Gottesdienst, Führungen, Vortrag und viel Musik

Amorbach 04.07.2022 - 12:48 Uhr < 1 Min.

Viele Gläubige aus nah und fern besuchten den Festgottesdienst am Sonntag vor der Amorsbrunner Kapelle Pfarrer beim Jubiläum 500 Jahre Kapelle Amorsbrunn

Die Messfeier, die bei strahlendem Sonnenschein vor der Kapelle stattfand und von Gläubigen aus nah und fern gut besucht war, wurde von der Stadtkapelle Amorbach mit Liedern aus der Schubert-Messe mitgestaltet.

Ort der Hoffnung und Zuversicht

Pfarrer Christian Wöber erwähnte in seiner kurzen Predigt die Bedeutung der Kapelle für die Menschen, die ganz einfach nur die Kraft des Ortes auf sich wirken lassen wollen. Er wünschte sich: »Dass die Kapelle Amorsbrunn noch viele Generationen zur Ermutigung und Stärkung dienen solle, und ihnen Hoffnung und Zuversicht schenke.«

Ein Frühschoppen auf dem Festgelände schloss sich an. Am Nachmittag konnten Interessierte an mehreren Kapellenführungen mit Heimathistoriker Bernhard Springer teilnehmen. Mit einer kurzen Maiandacht, die von der Männergesangsgruppe Amorbacher Dreiklang mitgestaltet wurde, und einem musikalischen Abendlob in der Kapelle mit dem Chor St. Gangolf klang das Jubiläumsfest aus.

Bereits am Freitag hat Bernhard Springer den Vortrag »Mythos Amorsbrunn - die zehn größten Irrtümer über das Quellheiligtum bei Amorbach« im Pfarrheim St. Benedikt gehalten. Der schon seit seiner Jugend historisch interessierte und heimatverbundene Amorbacher ist, wie er selbst sagt, schon während seines Lehramtsstudiums in Würzburg mit der Volkskunde in Berührung gekommen. In Amorbach hat er den Heimat- und Geschichtsverein mitgegründet, und mehrere Bücher veröffentlicht - auch über die Kapelle Amorsbrunn.

Werner Rodenfels